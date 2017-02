Un concurso para elegir a los 50 mejores municipios

Premiar las mejores gestiones fue el pedido que Mauricio Macri le hizo a su equipo. Desde el Ministerio de Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, se encargaron de crear la herramienta para hacerlo posible: un ranking de municipios a nivel nacional. Para armarlo, analizarán las arcas de los gobiernos locales teniendo en cuenta ciertas variables, como obras y gastos, y los 50 más eficientes serán beneficiados con fondos y proyectos provenientes de Nación. De tal manera difundió este informe el diario Clarín.

"Hay que romper la lógica por la que se premiaba a los peores. Cuando una localidad estaba en rojo llegaba el Gobierno como bombero a apagar el fuego, mientras que los que hacían las cosas bien siempre quedaban en la cola”, explica Lucas Delfino, subsecretario de Gestión Municipal, área que lleva adelante el plan, con el aval del ministro Rogelio Frigerio.

El objetivo final es incentivar a los intendentes a hacer mejor uso del presupuesto y acelerar la ejecución de las obras públicas.

Dado que no es una auditoría ni una inspección no será obligatorio para los jefes comunales, sino que el Gobierno abrirá la invitación y participarán todos los municipios que así lo deseen. El único requisito es que tengan más de 50.000 habitantes. Por un lado, para achicar el rango (hay más de 2.300 municipios en el país) y por otro para que el Gobierno se garantice que sean ciudades que después, si son premiadas, tengan la capacidad de llevar adelante los trabajos.

Del detalle de las cuentas públicas que las localidades entregarán se tendrán en cuenta distintas variables. La transparencia, con el análisis de datos abiertos que el Municipio exhibe -tanto desde el organigrama hasta la información de distintas áreas-; la situación fiscal (deudas); el porcentaje de obras destinado en el presupuesto y su nivel de ejecución; y la relación entre cantidad de empleados y presupuesto serán los puntos principales.

"Queremos evitar que, como sucede en muchos años electorales, las plantas municipales exploten y después el presupuesto se vaya casi todo en sueldos”, analizan.

El proyecto, estiman, será lanzado antes de abril. El proceso de selección llevará hasta fin de año y cuando termine no se armará un ranking con el puesto en el que quedó cada uno de los municipios. Es decir, no van a quedar expuestos los peores. Tan sólo se exhibirán los mejores, "sean del color político que sean". Se puntualizó en 50, pero pueden ser más."El solo hecho de ser reconocidos creemos que va a ser motivación para muchos para hacer las cosas bien. Además, pueden estar seguros de que desde el Gobierno se les va a dar las herramientas para ayudar en la gestión y van a ser los primeros en ser elegidos para continuar con obras, porque vamos a saber que tienen la capacidad para hacerlo", indicó Delfino.

Estar cerca de los municipios es una política que el gobierno nacional se puso como meta. El congreso de intendentes de todo el país que se hizo en Tecnópolis en septiembre fue una muestra de eso. Además, como el propio Macri planteó este año "la gestión es la campaña".