Llop y el momento de Atlético: ya estamos listos para competir Deportes 06/02/2017 Martin Ferrero “Chocho prepara un equipo bien ofensivo: “Estoy jugando con tres o cuatro delanteros”, apuntó y advirtió: “Tenemos que buscar ese equilibrio justo para que el rival no nos dañe”. El DT es consciente de lo que tiene la ‘Crema’ y lo que le falta.

Ampliar FOTO LA OPINION EN PLENO ENTRENAMIENTO. / Juan Manuel Llop junto a todo su cuerpo técnico de trabajo. La 'Crema' se prepara para un semestre durísimo.

Juan Manuel Llop sigue en la búsqueda de la mejor versión de Atlético de Rafaela para el importante semestre que se le viene por delante con la parte final del torneo de Primera División.

La incertidumbre sobre el comienzo del certamen trae la reprogramación de tareas y los ensayos en pos de que la idea que tiene en mente el entrenador siga afianzándose entre los futbolistas y que los nuevos se metan rápidamente en el sistema.

La recuperación de aquellos que vienen con diferentes lesiones también es importante, ya que son (serán) piezas fundamentales en la estructura que tiene planeada “Chocho” Llop.

La llegada de los delanteros Leandro Díaz y Manuel Bustos (habrá que ver si podrá jugar ya que el retorno de Romero le quita uno de los dos cupos que tiene para incorporar), más Ramiro Costa, Fernando Luna, Mauro Albertengo y Marco Borgnino, que ahora sí juega en su posición, le dan muchas variantes en ataque.

La utilización de Gabriel Gudiño y Kevin Itabel por las bandas, con ‘mentalidad ofensiva’, como asegura el entrenador, más la presencia de Díaz/Luna o Luna/Costa o Díaz/Costa en el 11 inicial hablan de una intención de ataque bien definida.

“Estoy jugando con tres y cuatro, Kevin (Itabel) también es delantero y Gudiño es prácticamente un extremo, estamos jugando prácticamente con cuatro delanteros”, señaló Juan Manuel Llop y advirtió: “Tenemos que buscar ese equilibrio justo para que los rivales no nos dañen”.

“De mitad de cancha hacia arriba, más allá de lo que estoy probando en el primer equipo, todos están muy bien. Borgnino, Albertengo, en ese aspecto estamos bien y todos están en buen nivel”, analizó ‘Chocho’ y que más allá de los nombres, “la idea es que no se resienta el funcionamiento más allá del que ingrese que no perdamos potencial ofensivo y a su vez trabajemos el retroceso de la misma manera”.

A Llop se lo nota más que enchufado, entusiasmado. “Lo importante es que tengo variantes y eso es lo bueno y que todos están bien, más allá del que juegue”, señaló. Sobre la posición de cada uno analizó: “La posición natural de Luna es de media punta, al lado o detrás del nueve, con él ganás en el armado de juego con los dos volantes, lo mismo puede hacer Costa que se puede tirar atrás, pero tiene otras características. El nueve, nueve es Díaz, parecido a Mauro (Albertengo) pero más de área; Borgnino está jugando arriba también, acompañando al otro punta”.

Y ante dicha propuesta, hoy sin poder contar en el mediocampo, pensando en el sostén y parte defensiva, con Romero/Pittinari o Soloa, fue probando alternativas. Santiago Paz, Diego Montiel y Lautaro Navas.

“Los veo bien, involucrándolos en el sistema, en el funcionamiento. Hemos trabajado en todos los aspectos más allá de lo futbolístico en lo táctico, en los avances y retrocesos y la verdad que los veo muy bien”, remarcó el DT y destacó: “A Montiel ubicándolo en una posición que esporádicamente lo ha hecho y me está gustando como lo está haciendo, es para tener una variante más”.

El tucumano Díaz (24 años) se sumó hace algunos días a la ‘Crema’ y “desde el punto de vista físico lo vi muy bien, le está faltando el conocimiento de sus compañeros y adaptarse al sistema que estamos imponiendo, pero por sobre todo el conocimiento de sus compañeros. Ritmo futbolístico y más contacto con el balón”, comentó el entrenador.

Una buena noticia entre las malas es que, se sigue retrasando el inicio del torneo y Llop va recuperando a varios jugadores que vienen con lesiones y podrá contar con todo su plantel en óptimas condiciones físicas. “A nosotros, que tuvimos inconvenientes con las lesiones de los jugadores nos viene muy bien, ahora todo el plantel está para competir”, confesó el DT.

Atlético cerró la semana de trabajo con mucho fútbol y Llop comentó: “Hicimos una muy buena semana de trabajo, ya estamos listos para competir en ese aspecto ya estamos bien, esta semana buscaremos algún otro partido para el sábado que viene y el otro porque aparentemente no hay fecha para jugar”.