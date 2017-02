Ruta 70: mañana definen el cronograma de la obra Locales 06/02/2017 Redacción LA LLUVIA DEMORO LOS TRABAJOS EN EL TRANSITO PESADO

Tras licitarse y ponerse de acuerdo los gobiernos, la empresa firmó el contrato para la repavimentación de la Ruta 70, convocará mañana a las partes para delinear los trabajos que comenzarán en estos días.

Según se pudo averiguar, la empresa se encuentra hoy "marcando" los lugares más complicados de la traza, para poder llevar adelantes las acciones de bacheo. "Justamente el martes tenemos una reunión con la empresa para ver cómo es el cronograma del avance de obras y por dónde se va a empezar", le dijo a LA OPINION el Secretario de Obras Públicas del Municipio local, Luis Ambort.

"La importancia de la licitación radica en que Rafaela forma parte del Corredor Vial y de una de las rutas que más utilizan los rafaelinos para ir a Santa Fe. Radica, también, en que hace mucho tiempo que el gobierno provincial no invierte sobre la Ruta 70, el deterioro es altísimo y no se puede estar cobrando peaje sobre una ruta deteriorada", había expresado el Intendente de la ciudad, Luis Castellano el día que se firmaron los acuerdos.

En cuanto a lo que tiene que ver con la repavimentación, serán unos 29 km, por eso se marcarán cuáles son los baches que se van a hacer. No todo el tramo será igual, pero llevará un tiempo aproximado de 6 meses de obra, aproximados.

Recordemos que en la primera etapa se pavimenta el tramo que va desde Recreo a Esperanza y de Esperanza a nuestra zona. Después, se tratará de avanzar con la llegada a nuestra ciudad, en el tramo desde Nuevo Torino y el sector oeste para Córdoba, donde hay un deterioro muy importante.



TRANSITO PESADO

En este punto, la cosa está algo detenida. Las lluvias de todo enero han complicado los trabajos, ya que tendrían que haber arrancado hace días, pero todo fue pospuesto por la gran cantidad de agua que cayó en la ciudad.

"Hay que hacer mucho trabajo de movimiento de suelo, y se necesita el suelo muy seco. Será para esta semana o la próxima, es una obra que depende de la provincia, pero la relación permanente con la Municipalidad permitirá que esto se acelere", le dijo Ambort a este Medio, remarcando las complicaciones.

Recordemos que la provincia entregó al municipio rafaelino un aporte del Fondo de Obras Menores de 10.034.126 pesos para la compra de dos tractores de tracción simple, un camión y una retroexcavadora.

Se estima que en días, la obra se pueda poner en marcha.