Provincia espera los recursos Locales 06/02/2017 Redacción Contigiani, ministro de la Producción, ratificó el fondo especial para asistir a los tamberos. De cualquier manera insistió en que aún resta que Nación defina el convenio.

Ampliar FOTO ARCHIVO MINISTRO. Según Contigiani entre los tambos afectados hay “1350 identificados”.

Estamos atravesando una de las crisis hídricas más severas de la historia, con un perjuicio millonario al sector agropecuario y en particular a los productores de leche. En este sentido los gobiernos nacional y provincial vienen hablando desde hace semanas de ayudas especiales a los tamberos, de manera de evitar el cierre de más unidades productivas.

No obstante, y mientras se empiezan a encarar proyectos de obras y trabajos menores en nuestra zona, aún no ha llegado ningún paliativo para los productores de leche que intentan sostenerse.

Quien habló días atrás sobre esta situación fue Luis Contigiani, ministro de la Producción, quien a medios de la capital provincial expresó que “estamos ante unos 1350 tambos identificados que fueron afectados severamente por la crisis hídrica de enero”. Además recordó que “ya venían afectados en 2016, en la crisis hídrica del año pasado. La situación es muy difícil, muy complicada, hay una caída de producción en litros de leche por día de 1.800.000 litros”.

Consultado sobre las medidas que se proyectan para apuntalar al sector Contigiani confirmó que “vamos a hacer un fondo de $ 800 millones para tratar de llegarle a ese universo de tambos que les permitan poder sortear esta dura crisis. Estamos actuando en la coyuntura, en la emergencia, porque hay temas más estructurales que la lechería necesita resolver. Uno cómo se reparte mejor el valor de la renta de la cadena, transparentar la cadena; dos el tema infraestructura de tambos, el año pasado habíamos planteado al Gobierno Nacional un proyecto crediticio importante para permitirle a los tamberos avanzar en estrategias que les permitan mitigar los períodos de inundación. Patios de comidas, zonas altas, refugios, etc, para no tener tantas pérdidas en el momento de crisis hídrica. Son temas que van a quedar pendientes, el tema más urgente es contenerlos, darles oxígeno económico para que puedan desenvolverse y seguir en el sistema”.

Concretamente, en cuanto a la conformación de ese fondo y las demoras que se pueden registrar expresó: “Estamos esperando por parte del Gobierno Nacional el convenio que prometieron mandar. Nosotros estamos ya mandando a la Legislatura una ley para que nos permitan tomar esta deuda y nos permitan hacer estos préstamos desde la tesorería. Estamos trabajando en un registro de tambos que prácticamente lo tenemos ya cerrado. Registro de tambos con el que vamos a determinar a cuáles vamos a beneficiar y a ayudar con estos créditos”.

Finalmente habló de la herramienta financiera que se dedicará a los tamberos: “Como no se dan con una lógica bancaria, a estos créditos van a acceder todos los que estén afectados por la inundación. Para otorgarlos los requisitos que pedimos van a ser la última acta de vacunación, o sea anterior a la crisis hídrica, porque vamos a tener casos de tambos que hoy tuvieron que vender todo y ya no tienen vacas. Pero también les vamos a prestar porque la lógica es darle la posibilidad que vuelvan a producir”.