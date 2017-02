Por ahora, no aumenta el pan Locales 06/02/2017 Redacción Leer mas ...

El rumor comenzó a correr con fuerza la semana pasada, tras la incertidumbre que existen en otras provincias en cuanto al porcentaje del aumento y cuándo se produciría. Con el pan hay dos realidades: la Cámara de Empresarios de Panaderos, que dice que sí aumenta y la Asociación de Industriales Panaderos, que dicen que no hay aumento.

Lo concreto es que LA OPINION salió a preguntar a distintos comercios de la ciudad, y por el momento, el aumento parece que no viene. "Hay un pequeño aumento de la harina, pero es muy chico. La bolsa que estaba en $280 se fue a $300 o a $305, dependiendo de dónde la compres. Por ahora esta pasando eso, y se especula que no hay aumentos", le dijo José Luis Angeletti a este Medio, dueño de Evamar.

Todo esto, también depende de los lugares de venta. Hoy el kg de pan está alrededor de los $28 (siempre sujeto al sitio donde uno lo compre) en nuestra ciudad y se estima que no ascendería ese monto, al menos por algunas semanas más.

Esta información se desprende de otros aumentos en el resto del país, como por ejemplo en Mendoza, donde el pan sí aumentó y los panificados ya se comercializan con un incremento del 15% y se trata de un nuevo golpe al bolsillo en esta rama. Desde la Asociación de Panaderos explicaron que el aumento responde a los incrementos en las tarifas, en los salarios, pero también a que la materia prima ha sufrido incrementos mensuales de entre un 4 y un 5% (40% acumulado desde el último incremento).



OTROS AUMENTOS

Según Angeletti, hubo otros aumentos en la materia prima y que es directamente relacionado a lo que tiene que ver con el azúcar, donde el incremento se estancó alrededor del 20%. Todo lo que es crema para batir, premezcla para elaborar facturas y tortas, ha subido y se notará en el precio de la estantería. "Es una época complicada para el panadero la que estamos viviendo. Es como el heladero en invierno, hoy la gente toma más de lo que come", dijo el panadero al respecto.

Además, otro producto que sufrió un incremento fue la margarina, y esto se suma a lo que ya viene pasando en el país, como la suba de la energía y otros menesteres que complican.