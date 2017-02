Aquella Rafaela Información General 06/02/2017 Oscar Pautasso Leer mas ...

Recuerdos de mi juventud



“El Palacio de La Lona”



Típica “milonga” de una época, un clásico reducto, casi tanguero por excelencia, de mi juventud.

Era como el tango: “¿Te acordás hermano qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. ¿Te acordás de la rubia Mireya? Se formaban rueda pa’ verla bailar...”. Era un poco así. Un baile “arrabalero”.

Pero quisiera hacer un poco de historia, cuándo y de qué forma lo conocí...

Era allá por el año 1954, contaba yo apenas 16 años... Mi padre me había “autorizado” a concurrir “algunos” sábados a la “milonga”, algunos “asaltos”, como se decía, en casa de alguna compañera del colegio, a Independiente, pero nada más...

Un sábado, bien temprano, salimos con mi amigo Carlitos para el centro. Al llegar a la plaza, “no” tomamos por calle Rivadavia, como siempre lo hacíamos. Se paró y me dijo: “Che Petiso, esta noche no vamos a Independiente. Las “minas” son muy “cafizas” y te dan poca “bolilla”, vamos al “Palacio de la Lona”, ahí hay de “todo” y si tenemos suerte podemos enganchar “algo”. Vos no digas nada, pero yo ya fui como cuatro veces. “¿Es lejos?” -le pregunté-. “Más o menos”, me contestó. Arrancamos por Bv. Roca, doblamos por calle Corrientes... Todavía era de tierra, había poca luz, es que era Rafaela, la de antes... Yo tenía un poco de miedo. Lo reconozco. Pero mi amigo me tranquilizó: “Ya falta poco Petiso...”. Cruzamos la placita 9 de Julio y frente a ella, una pista cubierta por una gran lona: “Club Estudiantes”, decía en el frente. Se escuchaba el saludo musical de una orquesta, había mucha gente, “un lleno total”, decía el locutor.

Al entrar, mi amigo me aconsejó: “Si te dicen algo, hacé que no escuchás, porque hay algunos tipos “jodidos”, que quieren armar “bronca”. Evidentemente tenía razón, el ambiente era muy variado y pesado, había de “todo” y para todos. Barras del centro, del Club 9 de Julio, mucha gente del barrio, “Fasoleros”, como llamábamos a los que trabajaban en el Frigorífico, algunas chicas con sus novios, algunas morochas para el “enganche” y otras ya mayores, con polleras cortas, que ya estaban en otra cosa.

Por el lado de los varones, igual, algunos con sombrero y pañuelo blanco al cuello, así que había para todos los gustos.

Era un ambiente bravo, mi amigo me lo había “pintado” justo.

Casi enseguida. Mi compañero salió a bailar, ya tenía algunas chicas conocidas, creo que era un pasodoble.

En aquellos tiempos había una sola orquesta, pero que también ejecutaba algunas piezas de música característica. Pero el tango prevalecía y los famosos “bailarines” de esa época, siempre bailaban alrededor de la pista, del lado de afuera, para tener más espacio y también para que los viese todo el mundo... En el medio de la pista íbamos los “maletas”, como nos decían los que “sabían”.

Grandes bailarines los de aquella época, y por supuesto, firmes habitués al “Palacio de la Lona”. Cómo olvidarme del viejo Anforno, Vitori, el “Bichito” Bucky y aquel recordado Batata Boggio, con su “chambergo” negro y el pañuelo blanco al cuello y tantos, tantos otros que la “hacían trapo” entre cortes y quebradas.

Aquellas “trenzadas” a piña limpia, a lo mejor por una piba, a la salida.

Pero algo me quedó grabado para siempre. Fue en una noche de baile, cuando en fuerte disputa, dos mujeres se trabaron en lucha, tomándose de sus cabellos, disputándose su “galán”. Eran como decía el tango, “minas fieles de gran corazón”... ¡Qué recuerdos!

Esto también es la historia de Rafaela, la pequeña historia cotidiana de mi ciudad, la de su gente, sus bares, los bailes, las fiestas, personajes deportistas, pero que escribieron una epopeya con sabor popular... ¡Y a mí me emociona poder contarlo, escribirlo, así, de esta manera, y a veces recordando casi en silencio...!

Pero el “Palacio de la Lona” no era un Club de Baile más, no. Durante casi dos décadas se constituyó en un lugar donde, por su pequeño escenario, desfilaron las más grandes figuras de nuestra música popular, nada menos que Juan D’Arienzo, Antonio Tormo, Rodolfo Biaggi, Salgán, Sánchez Gorio, Edmundo Rivero, Donato Racciatti, Oscar Alemán y hasta creo que el “Gordo” Troilo y muchísimos más... Con un éxito rotundo, extraordinario. Y así, durante muchos sábados, se constituyó en una cita obligada de la muchachada rafaelina.

Recuerdo muy bien aquellas mesas, al lado de la pista, llenas de muchachos sonrientes, mientras le gritaban al mozo: “Traiga una botella de Cubana Sello Verde, con 8 copas chicas...”.

Concurrí con mi amigo mucho tiempo más, como muchos “habitués” llegó para mí, a convertirse el Palacio en una hermosa costumbre de aquellos sábados inolvidables. Después, como todas esas cosas de la vida, se fue perdiendo, como muchos bailes y fiestas tradicionales. Las costumbres, confiterías y también las situaciones económicas, fueron sepultando casi para siempre todo eso... Pero fueron, aunque un poco olvidadas, una de nuestras más ricas y “caras” tradiciones lugareñas.

Hace mucho tiempo, y durante una visita que realicé a la ciudad, acerté a pasar por “La Gloria”. Allí, como siempre, estaba mi amigo “El Gallego”, tomando su clásico aperitivo del mediodía. Nos abrazamos emocionados, charlamos de todo un poco, de las cosas de antes y también de las de ahora. Me acordé y le pregunté: “Che, ¿no hacen más bailes en el Palacio de la Lona?”. “No Petiso, los muchachos de nuestra edad o se casaron o se fueron... Y los de hoy no van a esos tipos de bailes... mirá, creo que la lona se la vendieron a un circo; estaba toda agujereada y la comisión no creyó conveniente comprar una nueva, no valía la pena”, me dijo con amargura, “así que cerraron y ¡chau!, no hicieron más nada. Fijate, de los clubes que hacían baile en nuestra época, ahora quedaron algunos pocos, que a veces organizan festivales para jubilados y nada más”.

Pero este fue otro lugar, otro pedazo de nuestras costumbres, de nuestras vivencias, que se nos fue, como tantas cosas, pero dejaron muy hondo su recuerdo, en todos nosotros, los muchachos de ayer... Por eso quise recordarlo, evocarlo, como algo que ya no está y que nunca volverá.

Desde hace poco tiempo, con un grupo de amigos, nos reunimos a cenar, casi mensualmente, en algún lugar de la ciudad, para confraternizar, contar alguna aventura pasada y reírnos un poco. El viernes pasado era la cita. “¿Dónde lo hacen?”, pregunté. “En el Bar del Club Estudiantes. Mirá, nos reunimos allí a las 9 en punto, porque se come bien y es barato”, me aclaró uno de los muchachos. Yo no dije nada. En el grupo hay muchos que son bastante más jóvenes que yo, ¿qué les podía decir...? “¿Sabés dónde queda?, me gritó un pibe. Me sonreí y asentí con la cabeza y pensé para mis adentros: “Pensar que hace 40 años, todos los sábados, me tomaba una ‘ginebrita’ antes de entrar a la milonga, en ese mismo Boliche...”.

Después de la cena, entre chistes y anécdotas, salí un poco como para tomar aire. Me pareció, por un momento, como si todo se hubiera detenido en el tiempo... Ahí estaba la pista, las luces apagadas, casi abandonada; al fondo, aquel escenario cerrado, triste, testigo de una época de esplendor y éxitos de tantas noches de espectáculos. Miré sus baldosas rojas y gastadas. Allí donde tantas veces nos encontramos en jornadas memorables de nuestro básquet lugareño.

Alcé la mirada al infinito. Me pareció, por un momento, que todo se poblaba de luces. Ahí estaba la carpa, un poco agujereada tal vez, a los muchachos del ayer, a las barras en sus mesas, a las parejas prendidas en un dos por cuatro y en el fondo, sobre el pequeño escenario, casi, casi, escuché a lo lejos y en el tiempo, la recia voz del Feo Rivero, como aquella noche de junio de 1956... “Sur, callejón y después, Sur, una luz de almacén, ya nunca te veré como te viera...”.

Bueno, por un instante me sentí solo y triste... Era un poco mi pasado, que estaba aprisionado ahí. Mientras los muchachos desde el Bar me llamaban... “Che Petiso, contate otra de tus tiempos, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Vamos viejo, ¿te acordaste de algo?”. Y yo, sonriendo, les contesté: “Sí, hoy aquí me acordé de muchas cosas... muchas cosas...”, mientras le gritaba al mozo: “Pibe, traeme una Cubana Sello Verde, pero en copa chica ¿eh?...”.



Escrito en abril de 1998