La mirada de Nación

Sobre la coyuntura que atraviesa el sector agropecuario en el departamento Castellanos dialogamos con Luciano Laspina, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en dicha cámara. El rosarino, que visitó algunas zonas afectadas en el norte y sur de la provincia, se refirió a la falta de obras en Santa Fe: “Han sido muchos años de desidia. Cuando Mauricio Macri tomó la ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno la ciudad se inundaba toda. Se hicieron obras faraónicas para evitar eso y el presidente también lo va a hacer en el resto del país, va a cumplir con las promesas. Estamos seguros que las obras que se proyecten se van a terminar, el presidente dijo obra que se inicia obra que no se para, a diferencia de otras experiencias. Lo mismo va a pasar con las grandes obras hídricas. Por supuesto que es un problema complejo, hay que trabajar a largo plazo pero lo bueno es que se van a ir haciendo las obras. Hay una responsabilidad del gobierno provincial que debe hacer su parte, el gobierno nacional sí va a hacer todo lo que no se hizo en los últimos 10 años”.

Se viene hablando sobre fondos especiales, líneas crediticias o asistencia para tamberos que estén en situación dramática. La pregunta concreta es en qué tiempos, en qué plazos, qué se puede articular rápidamente con la Provincia. Esto nos dijo Laspina: “La semana pasada estuve en el Banco Nación hablando sobre esos temas, si se está trabajando en acercar líneas de financiamiento para que puedan sortear esta situación emergencial que tiene el sector. A mediano plazo más allá de las obras que hay que hacer la buena noticia es que este año hemos incluido en el Presupuesto Nacional el gasoducto lechero. Le va a dar a muchos tambos la energía que hoy no tienen o que la pagan muy cara. Son obras que van a ir de a poco mejorando la rentabilidad a todo el sector y toda la zona de Rafaela, Sunchales, etc, que necesita de esta energía”.