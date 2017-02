El deporte como prenda de unidad Deportes 06/02/2017 Redacción Leer mas ...

JUNTOS. Néstor Clivati y Carlos Mac Allister. PISTA DE ATLETISMO. En la sede del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

Avenida Libertador al 7100 es la dirección del CENARD, un predio imponente que además tiene como otro de los límites geográficos a la Avenida Lugones y sus perpendiculares Udaondo y Miguel Sánchez; dieciséis hectáreas en el corazón del barrio de Núñez cercado por dos emblemáticos estadios, River Plate y Obras Sanitarias.

Nos lleva hasta ahí una invitación del secretario de Deportes de La Nación, Carlos Mac Allister, a quien conociéramos en tiempos de futbolista y que ahora, en una importante función pública, se permite no solo articular políticas deportivas para todo el país, sino también, hacer gala de una muy buena comunicación que lo conecte con todas las regiones, como marcando el perfil de su gestión y también de sus propósitos en un área siempre tan sensible para los argentinos.

La tarde es de un calor abrumador con el aditamento pesado de una humedad penetrante; sin embargo, desde el ingreso hasta el corazón del viejo complejo donde se encuentra el edificio de la administración central, se observan distintos grupos de operarios atendiendo remodelaciones de canchas de diferentes disciplinas y decenas de empleados del sector que van y viene con carpetas y elementos deportivos.

En esa sede del CENARD trabajan más 300 agentes del Estado, una dotación sobrecargada por las distintas administraciones y que en muchos casos, no se corresponde con la eficiencia y sí con las críticas que muchos sectores del resto del país formulan ante cada necesidad edilicia o frente a la preparación para los eventos deportivos en los cuales los atletas llevan la bandera albiceleste" en todo el mundo.

De todo ello ha tomado nota "El Colorado" Mac Callister, que procura con más pragmatismo que teorías, recuperar las específicas funciones de la Secretaria de Deportes y restablecer los puentes con el resto de las provincias, algo que según su visión, en relación con los cuantiosos fondos de los presupuestos de los últimos años, no se administraron con equidad y eficiencia.

Desde su despacho en el tercer piso del pabellón central (hay otro de dimensiones similares que está siendo remodelado para convertirlo en un hotel para la concentración de los deportistas), observa gran parte del predio e invita a detenerse en dos estructuras en las que se han invertido una parte significativa de esos recursos; la cancha de hockey inaugurada por Las Leonas el año anterior, previo a los Juegos Olímpicos, y también una segunda pista de atletismo que han dotado a este centro de alto rendimiento, en el más completo del país para el desarrollo de esas disciplinas.

"Con un presupuesto de $ 1.200.000.000, no se puede hacer magia" dice Mac Callister, a pesar que el número conmueva a cualquiera; es que en términos de partidas para reactivar todo lo que la necesidad requiere en el territorio nacional, está lejos de ser suficiente.

Reacciona con buenos reflejos cuando le acercamos la observación sobre la falta de infraestructura en el resto de la Argentina: "Ahora se están construyendo tres natatorios con normas internacionales en Chubut, Misiones y Tucumán; esos lugares no fueron elegidos al azar, contamos con el asesoramiento de José Meolans, quien nos marcó esos puntos geográficos para promover la actividad".

"Tenemos proyectado realizar 16 clínicas en todo el país con diferentes deportes y en cada una, llevaremos referentes de los mismos, quiero que el mensaje lo lleven los que saben y aquellos que se han destacado en cada deporte". Evita en toda la entrevista hablar de política a pesar que en el amplio despacho el cuadro principal es el del Pte. Mauricio Macri: "No me gusta que se ideologice mi gestión, creo que el deporte debe ser una prenda de unidad y si lo contaminamos políticamente, se produce el efecto contrario; yo jugué en Boca y sé de lo que hablo cuando se trata de rivalidades y no las quiero para llevar adelante en este trabajo".

Entre anécdotas de sus tiempos de jugador profesional y los objetivos de su gestión, surge el desafío mayúsculo de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en Buenos Aires el próximo año: "Las obras en la zona del Parque Roca, donde estará la Villa Olímpica, son monumentales; es una inversión millonaria pero le quedará a toda esa zona un desarrollo deportivo e inmobiliario sin precedentes" y cierra con una definición sobre Mauricio Macri: "No soy macrista, te digo más, él me echó de Boca en tiempos de los conflictos entre Halcones y Palomas, el dividido vestuario xeneize de los 90, por lo tanto nunca imaginé que hoy me alinearía con su idea. Me propuso iniciar este camino en 2013, fui diputado nacional por La Pampa y después de ser electo Macri, fue Marcos Peña el que me llamó para proponerme este reto".

La charla se fue agotando, lo esperaba un agenda cargada que en general contiene funcionarios de distintos puntos del país y gente allegada a los atletas que lo visita pidiendo becas y fondos para el deporte amateur y para proyectar los incipientes profesionales. Todos piden en la Argentina de estos tiempos, pero las distintas competencias tienen una ventaja sobre los otros sectores postergados.

Un día son noticia y de la buena, un día se suben a lo más alto del podio, un día son Paula Pareto, son Walter Pérez o Juan Curuchet, un día son Camao Espínola o Santiago Lange y también un día, son muchos más en la cresta de ola, los campeones olímpicos del hockey masculino de la mano del "Chapa" Retegui, milagros criollos que se reproducen con particular asombro pero también con silenciosas políticas de estado.