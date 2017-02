Argentina perdió ante Ecuador y se complica

La selección argentina Sub 20 cayó anoche por 3 goles a 0 ante su par de Ecuador, por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano.

La albiceleste padeció todo el partido sus problemas defensivos, sobre todo por las bandas debido a la velocidad de los ecuatorianos, y terminó pagándolo con una goleada que complica las chances de clasificación a la Copa del Mundo.

La apertura del marcador llegó sobre el final del primer tiempo. Una mano clara de Lisandro Martínez en el área provocó un penal a favor de Ecuador. Estupiñán se hizo cargo y venció la resistencia de Cambeses.

En la segunda etapa, Argentina salió a buscar el empate pero sin ideas ni juego asociado. Los ecuatorianos aprovecharon las contras y generaron muchas ocasiones. Jordy Caicedo puso las cosas 2 a 0 y todo comenzó a ser más cuesta arriba.

El golpe de KO lo dio Byan Cabezas sólo cinco minutos después. Argentina nunca estuvo cerca de descontar el abultado marcador y ahora ya comienza a no depender de sí mismo para clasificar de manera directa al Mundial de la categoría.

En primer turno, Brasil superó 1-0 a Venezuela de manera agónica y sumó su primer triunfo en el hexagonal (había empatado con Ecuador y perdido ante Uruguay). En el segundo encuentro, Uruguay goleó 3-0 a Colombia y se clasificó al Mundial tras lograr tres triunfos en igual cantidad de partidos.

La tabla de posiciones del hexagonal, que clasifica a los primeros cuatro equipos al Mundial que se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio de este año en Corea del Sur, lo tiene a Uruguay puntero con 9 unidades, seguido de Venezuela, Ecuador y Brasil con 4 puntos. Argentina se encuentra cuarto con 3, mientras que cierra Colombia con 1.

La próxima fecha de este Hexagonal, la cuarta, será el próximo miércoles en donde Argentina enfrentará a Brasil (22:30) y en los otros dos encuentros se medirán Ecuador vs Colombia (18 hs.) y Uruguay vs Venezuela (20:15).