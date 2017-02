AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 06/02/2017 Redacción Leer mas ...

Palomas torcazas, un comentario



PALOMA TORCAZA. Su crecimiento poblacional es un problema grave en zonas rurales y urbanas.





A nadie escapa la explosión demográfica que ha tenido la Paloma Torcaza (Zenaida Auriculata). Algunas décadas atrás la que abundaba era la palomita chica grisácea (Columbina picuí). En los árboles de la ciudad y el campo se veían muchas de estas palomitas chicas también llamadas vulgarmente “de la Virgen” y solo algunas yuntas de palomas torcazas. Desconozco el motivo pero en algún momento algo provocó el crecimiento poblacional desmedido de la Torcaz y casi la desaparición de la palomita chica. Esta situación es similar en todo el centro y norte del país. En algunas provincias es tan grave el crecimiento poblacional de la Paloma Torcaz y tan serios los perjuicios ocasionados a la agricultura que apelan a distintos métodos para ahuyentarlas tales como cañones de gas que realizan explosiones muy fuertes y repetidas a lo largo del día, algunos arrojan despojos de animales muertos para atraer carroñeros y espantar las palomas, pero nada da resultado. En nuestra zona rural y ciudad cada vez hay más y los perjuicios en el campo son también muy serios. Bandadas de miles de ejemplares pueden dar cuenta de un campo sembrado de sorgo en pocos días. En la parte urbana sus deyecciones ensucian todo y constituyen un foco infeccioso para personas y animales domésticos. Además hemos podido comprobar que la mayoría de ellas tienen parásitos. Desconozco el tipo pero en su cavidad abdominal y, muchas veces pegadas a sus costillas, tienen muchos parásitos de color blanco con apariencia de hilos de coser de unos dos centímetros por lo que su ingestión puede resultar riesgosa. Tal vez algún veterinario y lector nos pueda aclarar más al respecto.



Pesca: el chicote de acero



Para la pesca variada y para los Dorados se utiliza al final de la línea madre un “chicote o líder” de cable de acero. El mismo tiene por objeto evitar que las especies que poseen filosos dientes, caso del Dorado, Palometas, Tarariras, etc., puedan cortar la línea perdiendo no solo el aparejo, sino también, al pez que venía prendido. Es por ello que, sobre todo en verano cuando las palometas están muy activas, para la pesca variada se recomienda la colocación del chicote de acero al final de la línea. Lo mismo ocurre para el caso del Dorado. El cable de acero debe estar forrado con plástico y no debe ser muy grueso ya que le quita movilidad a la carnada (es como si pescáramos con un trozo de alambre al final de la línea). Por lo general no se utilizan chicotes superiores a las 30 libras (las libras expresan la fuerza que son capaces de soportar, a más libras, mayor resistencia y mayor grosor del cable). Para la pesca variada con un chicote de 10 libras alcanza y si buscamos a los Dorados o Surubíes, entonces un chicote de 30 libras será ideal. Los chicotes se pueden confeccionar artesanalmente y no resulta muy complicado. Primero se cortan trozos de entre 30 y 40 centímetros según la preferencia del pescador. Luego se coloca el accesorio, un mosquetón con esmerillón, o simplemente el anzuelo. Se pasa el cable por el ojal del accesorio y se retuerce dándole unas cinco vueltas. Sosteniéndolo con cuidado se le pasa la llama suave de un encendedor o fósforo para fundir el plástico del chicote, con cuidado de que no se queme, logrando una primera unión. A continuación se le coloca el tubito de aluminio y se aprietan las puntas del mismo con ayuda de una pinza. Una técnica que se está usando bastante es colocar dos anzuelos en tándem, es decir uno detrás del otro sobre el mismo chicote. Para ello se coloca primero un anzuelo en un extremo del chicote con la técnica descripta. A continuación se coloca otro anzuelo a unos 10 centímetros del anterior. Para que quede mejor es preciso doblar un poco el ojal del anzuelo. Luego se pasa un trocito de 1,5 cm. de termocontraible sobre el ojal del anzuelo y el chicote. Se calienta el termocontraible y queda ajustado el segundo anzuelo. Luego en el otro extremo del chicote de acero se colocará un esmerillón. Recordemos que la legislación santafesina autoriza la pesca deportiva con línea de mano o caña y reel utilizando línea con aparejo de hasta tres anzuelos.

Como anécdota contaré que hace muchos años, cuando chicos, íbamos a pescar con mi padre al río Salado y usábamos línea de mano (se revoleaba y lanzaba) hecha de piola de algodón (de la que usan los albañiles), plomadas fundidas por nosotros y como chicote utilizábamos 3 o 4 hebras de hilos de cobre que sacábamos de cables usados. Las retorcíamos y le hacíamos dos ojales donde enganchábamos el anzuelo en uno y la línea madre en el otro.



Aprendiendo sobre perdices



A pocos días de la apertura de la temporada de caza viene bien refrescar algunas cosas, por ejemplo el nombre correcto de nuestras especies de caza ya que, generalmente, se las nombra utilizando sus nombres vulgares, los que cambian con las zonas y las personas. Como ya hemos dicho muchas veces Perdiz es un nombre incorrecto para denominar a nuestras Inambúes (tal su nombre verdadero). Dicho error proviene de los inmigrantes europeos que las llamaron de esa forma por su similitud con las perdices europeas. Por supuesto, hoy la denominación de Perdiz se ha generalizado tanto que ya es aceptado como nombre vulgar de estas aves. Todas las especies de aves y animales conocidas tienen, además de su nombre vulgar, un nombre científico que generalmente hace referencia a su descubridor, al lugar donde se la vio por primera vez o a alguna característica de la especie animal o vegetal. En nuestro país existen muchas variedades de perdices o inambúes y en la provincia de Santa Fe solo encontramos tres o cuatro de ellas. Las variedades de perdices más conocidas son: la Perdiz Chica Común (Nothura Maculosa) cuyo nombre proviene del latín y significa, Nothura: sin cola y Maculosa: con manchas. Es la más abundante y se la puede encontrar en cualquier campo de la Provincia. Menos común es la Perdiz Colorada (Rynchotus Rufescens) que se distingue por su gran tamaño y el color rojizo de las plumas de sus alas. En algunos campos del norte provincial podemos encontrar la Perdiz Montaraz (Nothoprocta Cinerascens) de color más grisáceo que la perdiz común, mayor de tamaño y con un ligero copete en la cabeza. Otra especie es la perdiz Martineta (Eudromia Elegans) de tamaño similar o mayor al de la perdiz colorada y con un copete o martinete notorio en su cabeza. Quienes hayan ido a cazar a Santiago del Estero o Chaco se habrán encontrado con las perdices llamadas “Flechudas”. Estas son una variedad de la Martineta y su nombre científico es “Eudromia Elegans Formosa”. También, por esas zonas es común encontrarse con una perdiz de tamaño menor a la perdiz chica común y mal llamada “codorniz”. Esta especie se la llama “perdiz paloma” y su nombre correcto es “Tataupá Listado” y su nombre científico “Crypturelus Ondulatus”. Hay muchas especies de perdices más, pero las más conocidas en nuestra región son las nombradas anteriormente.