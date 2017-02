“Lo importante era ganar” Deportes 06/02/2017 Redacción La frase pertenece a Gustavo Barraza, el DT de Ben Hur, que analizó la trabajosa victoria ante Tiro en el partido de ida.

Ampliar FOTO M. LIOTTA TRANQUILO. Gustavo Barraza admitió que la BH ganó merecidamente.

Ben Hur dio el primer paso, que era ganar en el Parque ante Tiro Federal en el partido de ida de la fase preliminar de la Copa Argentina. Más allá de que el trámite fue duro y muy trabajado, más de lo que se creía, el único gol llegó sobre el final y había que sacar una diferencia de cara al partido de vuelta. De todos modos, Gustavo Barraza, el entrenador del Lobo, se mostró tranquilo y confiado de cara a la revancha de este martes a las 17 en Rosario. “Lo más importante era ganar. Queríamos abrir el marcador mucho tiempo antes pero no se pudo. Sabíamos que iba a ser duro porque es un rival que tiene mucha gente joven y con mucha dinámica. Puso mucha gente en el medio, porque nos esperaron en la mitad de la cancha. Cuando la pelota llegaba en ese sector, nos presionaron mucho y nos quitaron los espacios. Es difícil jugar con un equipo que se te planta atrás. A todo equipo de fútbol a nivel mundial se le complica esto, salvo que tengas al mejor jugador del mundo que te puede dejar a 3 rivales en el camino. Y eso fue un poco lo que sucedió en el primer tiempo. Y en el complemento, ellos se cansaron un poco, y con la entrada de Weissen, empezamos a jugar un poco más con Izaguirre. Tuvimos más presencia en el área y empezamos a generar las mejores situaciones. Creo que fuimos justos ganadores y pudimos haber hecho algún gol más porque tuvimos las chances más claras. Esas fueron las primeras declaraciones del Negro ante la prensa rafaelina. Acerca del funcionamiento de sus dirigidos, el entrenador admitió luego que “es difícil buscar que el equipo funcione como uno quiere en tan poco tiempo y jugando solamente dos amistosos. Pero no es excusa, esto se dio así, y hay que encararlo como está. Hemos mejorado un poco defensivamente, ya que ellos situaciones claras no han tenido, salvo un remate cruzado y un cabezazo. Igual, no hay que sacarle méritos al rival. Después, Tiro se metió atrás y casi no atacó, salvo alguna llegada aislada. Siempre cuando ganás te motiva a seguir trabajando”.

Con respecto al nuevo dibujo táctico, el 4-2-3-1, Barraza acotó que “hoy – por el sábado-, nos complicó el planteo defensivo del rival, que también juega. Cada uno juega con lo que tiene y plantea los partidos con lo que tiene. De todas maneras, nos faltó más movilidad de los tres volantes que están por encima de los dos de contención”.

En relación al mal arbitraje del cañadense Bottoni, y si lo condicionó al rival la expulsión de un defensor, el DT rafaelino sostuvo que “el árbitro permitió algunas patadas condicionantes para los dos lados. Me parece que el jugador está bien expulsado y se puede discutir alguna amarilla en ambos lados. Creo que fue para los dos iguales”.

Por último, al consultarle cómo terminaron los jugadores desde lo físico pensando en los segundos 90’ de este martes, Barraza opinó que “terminamos bien, corriendo, buscando siempre el partido. Después del gol, seguimos buscando el segundo y me parece que terminamos mejor que ellos, que al final tenían un par de jugadores acalambrados”.