Ian Reutemann, a los 13, debutará en la F-3

Los múltiples campeonatos logrados en el Karting, la verdadera escuela del automovilismo deportivo, se constituyen en un fantástico antecedente para iniciar un nuevo desafío en su incipiente pero exitosa trayectoria.

Ian Reutemann, con apenas 13 años -cumplirá los 14 el próximo 7 de marzo- podría establecer un récord mundial de precocidad el fin de semana del 25 y 26 de febrero, cuando debute en una categoría de autos, la nueva Fórmula 3 Santafesina, que competirá en Rafaela para dar cumplimiento a la primera fecha del Car Show.

Portador de un apellido ilustre en el deporte motor de nuestro país, Ian quiere seguir escribiendo su propia historia, siempre con el apoyo incondicional de su padre Mauricio y de un grupo de apoyo que apuesta por un futuro que empezará a transitar con ilusiones, pero con la firme convicción de no quemar etapas.

"Es algo que tengo claro, porque me enseñaron que las metas se van alcanzando con dedicación, esfuerzo y con paso firme; fue muy importante haber comenzado en el Karting y seguir en la categoría hasta el año pasado; creo que es la mejor escuela para cualquier piloto", dijo el promisorio deportista de la localidad de Humboldt.

Su timidez, lógica para un chico de su edad en una entrevista, se mantiene inalterable en todo momento, pero a la hora de expresarse, sus definiciones son claras y precisas. Claro, han transcurrido apenas siete años de su primera experiencia y los recuerdos son frescos.

Vale la pena escucharlo con atención cuando repasa su notable campaña. "Empecé a los 6 años en la 110 Escuela Centrífugo en el Karting Provincial de Asfalto y fui tercero en el campeonato; después logré el subcampeonato en la segunda temporada y luego dos títulos consecutivos, el primero con 8 años, en una categoría reservada a pilotos de hasta 12 años", comentó Ian.

Su crecimiento en la actividad lo llevó a competir en laa Rotax (125 con brinda) en 2013 y otra vez se coronó en la división hasta 13 años, con solamente 10: "Fue muy lindo, porque conocí nuevos circuitos, ya que el torneo se realizó en Sunchales, Santa Fe, Paraná, Zárate y en el autódromo de Buenos Aires, con pilotos de varias provincias", recordó.

"En la temporada siguiente corrí en 60 Promocional en el Argentino, repitiéndose algunos de los circuitos de la Rotax, pero se sumaron algunos nuevos, como los de Colonia Caroya, Formosa, Mendoza y Comodoro Rivadavia, pero no estuve en todas y finalicé sexto; también corrí en Sunchales dos fechas del Karting del Río Salado, donde gané en una y fui segundo en la restante, en Sapucay Junior", repasó.

El año 2015 fue intenso también, ya que "participé en el Argentino de Pre Junior, en la mayoría de los escenarios que habíamos visitado con la Rotax, además de Mar del Plata, que ocupó el lugar de Comodoro Rivadavia, donde fui cuarto en el campeonato; en el Top Kart (Directo) realicé algunas carreras, en Sunchales, Paraná y Santa Fe, con pilotos mayores de gran experiencia, como Matías Russo, Stefano Di Palma, Andrés Hoffmann y Lucas Huser".

El año pasado "tuve la suerte de conseguir otro título, en el Provincial Cordobés de Asfalto, ganando cinco de las nueve carreras en la categorías Pre Junior; corrí además en Sunchales, Rafaela y Santa Fe en la Inter y también empecé a entrenar con el Fórmula en los autódromos de San Jorge y Rafaela".

Finalmente agradeció "a mi preparador Hernán Bonvín, a Rodrigo Leguizamón que atenderá el auto en pista; a Claudio Pfening por su asesoramiento; a mi familia y a todos los auspiciantes que me acompañarán en este nuevo proyecto, Tecnopintado, Vahumé, Alumetal, Molduplak, Claudio Imoff Movimientos de Suelos, Marmolería Capri, Tresal y Emau".