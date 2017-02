Damián Blaum, de punta a punta Deportes 06/02/2017 Redacción MARATON SANTA FE- CORONDA

Ampliar FOTO E. MAROZZI VENCEDOR. El porteño Blaum se quedó con la tradicional competencia.

Damian Blaum (35 años) oriundo de Capital Federal, representante de River, ganó este domingo por primera vez en su dilatada carrera el Maratón Acuático Santa Fe-Coronda, con la particularidad que lo hizo de punta a punta. Ya en los primeros metros tomó el mando y no lo dejó ni un segundo hasta el final, sacando una ventaja considerable al resto de los nadadores que formaron parte de la carrera de aguas abiertas de 57 kilómetros de extensión.

El porteño, que desafió el agua y el viento que no fueron clementes durante la jornada deportiva, sin embargo, esto no impidió que el argentino fuera el gran protagonista de la jornada, empleando un tiempo de 8 horas y 28 minutos. El experimentado vencedor de la edición 43 fue escoltado por el italiano Edoardo Stochino y el macedonio Pop Acev. En tanto que la mejor posición de los santafesinos fue la de Aquiles Balaudo, en el 7mo lugar de la rama masculina.

Recordemos que Blaum fue Campeón Mundial de aguas abiertas (FINA) en el 2013 y su mejor participación en aguas santafesinas había sido en el 2007, ocupando el 2do lugar (a 3 segundos de Stoychev) y repitiendo el segundo puesto en el podio en 2009 (a 2 segundos del mismo búlgaro). Este 5 de febrero Blaum puso la bandera Argentina en lo más alto del podio luego de 14 años. Es que desde 2003 que no ganaba un compatriota. El último había sido el santafesino Rafael Pérez. Como dato de color, el ganador de la edición de 1991, actual Concejal Fernando Fleitas también unió Costanera Este con la ciudad de Coronda, a manera de homenaje al Maratón, sin formar parte de la competencia. Su propia carrera la cerró como se esperaba, con estilo mariposa.