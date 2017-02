"Papa preocupado por los despidos" Nacionales 06/02/2017 Redacción GUSTAVO VERA

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El legislador de Bien Común y presidente de La Alameda, Gustavo Vera, afirmó ayer que el papa Francisco "está sorprendido y preocupado por la cantidad de despidos que hay en la Argentina" y remarcó que el Sumo Pontífice está "preocupado por la pobreza y la desocupación" existente.

"No me habló del paro que definió la CGT, pero está muy al tanto de la situación social, porque le llegan los informes que envían las Arquidiócesis. Está sorprendido por los despidos, ya que en enero no es común que se produzcan como se está viendo en la Argentina", indicó Vera en declaraciones a la señal de cable C5N.

El diputado de la Ciudad se encuentra en el Vaticano, donde el jueves y viernes pasado participó del Coloquio por la Paz Mundial junto al senador de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, y líderes religiosos de todas las regiones, además de profesores, exembajadores y políticos.

El presidente de La Alameda, quien mantiene una gran amistad con el jefe de la Iglesia Católica, criticó la ley de Migraciones que plantea el Gobierno nacional y sostuvo que "Francisco está fomentando acoger a los inmigrantes".

"El Papa ve con mucha simpatía lo que hace el gobernador Alberto Rodríguez Saá en San Luis, donde el martes llegarán los primeros refugiados sirios. No hay que preguntarle a Francisco lo que piensa cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende hacer equivalencias entre los inmigrantes y el delito. Es xenófoba", precisó.

Asimismo, Vera recordó: "Muchos inmigrantes fueron traídos al país por el crimen organizado y La Alameda denunció y denuncia el trabajo esclavo. Hay causas abiertas. Acá llegaron mayoritariamente bolivianos, pero fueron los argentinos vivos los que los trajeron aprovechando de la vulnerabilidad de muchos de ellos".

Vera indicó que el Papa "plantea una economía de comunión" y precisó que en la Argentina "el modelo debe ser inclusivo".

Además, reveló que la relación entre Francisco y el presidente Mauricio Macri "es normal y formal", más allá que aclaró que no hablaron de ese tema en esta visita que le hizo a su casa de Santa Marta.

Por último, reiteró que el Sumo Pontífice vendrá "cuando sienta que es un factor de unidad y no de división", aunque estimó que podría hacerlo el año que viene, ya que este es un año político tanto en la Argentina como en Chile, países que junto a Uruguay forman parte de la región que el Sumo Pontífice visitaría en una eventual gira.