Chocolate: lo que incrimina al detenido

Germán Matías Gómez fue detenido el pasado 14 de enero, y en su declaración ante la Justicia negó que el 2 de enero atacó salvajemente a un cachorrito de tres meses de vida al que se llamó Chocolate.



Se lo imputa de haber sido autor del delito de violación de domicilio e infractor a la ley 14.346 (Ley Sarmiento), que establece una pena de un mínimo de 15 días a un año de cárcel. Y de acuerdo a lo memorado por La Voz de San Justo, el joven peluquero lleva detenido más de la pena mínima establecida por la ley.



EL EXPEDIENTE



El colega de prensa antes mencionado tuvo acceso a parte del expediente que contiene las pruebas que obrarían en contra de Gómez.



Entre otras instancias se detalla que Chocolate se hallaba "en un patio de pequeñas dimensiones que colinda con el departamento en donde vive Gómez, la pared que colinda con el departamento del presunto agresor tiene una altura de 1,80 metros", por lo que para los investigadores "es el lugar de más fácil acceso sin ser observado desde el exterior".



En el expediente se señala que una vecina del complejo de departamentos dijo que "encontrándose en el patio de su vivienda a las 17:30 del lunes 2 de enero, comenzó a escuchar que un cachorro lloraba prolongadamente, y que el can lloró y gritó con dolor por espacio de una hora".



De acuerdo a dicha mujer Gómez se encontraba en el patio de su departamento, por lo que para la investigación sería imposible que el imputado no haya podido escuchar el llanto del animal.



En tanto, en el expediente figura que el hombre negó haber estado esa tarde -y a la hora en que se produjo la salvaje agresión- en el patio de su departamento.



La testigo añadió que una vez que finalizó de cortar el césped en la parte posterior del departamento, el peluquero continúo haciéndolo en el frente. "Cuando Gómez dejó de cortar el césped en la parte interna de la casa, el animal ya no lloraba ni gemía", sentenció la vecina.



Para la investigación, cuando el cachorro comenzó a llorar Gómez comenzó a cortar el césped, eso "tal vez lo hizo para ocultar con el ruido de la cortadora los gritos de dolor del animal", se cita en el informe.



OTROS TESTIGOS



Da cuenta la Voz de San Justo hoy, que otro de los testigos que se citan en el expediente señala que Gómez le habría expresado que nunca escuchó los llantos del perro, "pero sí dijo escuchar los ladridos de la madre del cachorro la que se encontraba en la parte delantera de la vivienda y separada de su cría; la perra se desesperó al escuchar los gritos del cachorro y rasguñó la puerta con la intención de entrar, se pueden apreciar los rastros que dejó este animal en su desesperación por ingresar".



Se recuerda que en el departamento de Gómez la Policía secuestró una navaja, psicofármacos y una bordeadora.



Un nuevo testigo mencionó que encontró a Chocolate caído en el patio justo en el lugar que colinda con la casa del imputado. "Estaba como si hubiese sido arrojado desde el exterior hacia el patio en donde se encontraba tras haber sufrido la agresión", citó ante la Justicia.



Otra testigo expresó que días antes del hecho, Gómez se habría comunicado telefónicamente con ella manifestándole que en el patio del departamento de su vecina había perros y se habría quejado por los llantos de éstos, mientras que por otro lado, en el expediente figura que el imputado dijo desconocer que había perros y que nunca había escuchado nada.



UNA SOSPECHA



En la investigación se sospecha que quien pudo haber ingresado al patio sin ser visto es el imputado ya que en el interior del patio (del departamento de Gómez) se habría encontrado un sillón con un almohadón apoyado en la pared que da hacia el patio donde se encontraba el cachorro agredido.



"Se presume que lo utilizó para ingresar al patio, retirar el animal, cometer la agresión y luego lo habría arrojado al patio del departamento", figura en el expediente.