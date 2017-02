FOTO ARCHIVO - MADRE E HIJA.- Carola y Candela. La primera recuerda "mi hija estuvo 9 días con vida y el fiscal Tavolaro y la Policía no hicieron nada por salvarla".

Mañana, con tres imputados dará inicio el juicio por el asesinato de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en agosto de 2011 en Villa Tesei, y la madre de la víctima, Carola Labrador, advirtió que su objetivo es que "le den perpetua" a los acusados.



"Vamos a lograr que le den perpetua a los tres acusados", sostuvo Labrador, a la vez que advirtió que tanto el fiscal Marcelo Tavolaro, quien estuvo al principio de la causa, y varios de los policías que actuaron en el caso "también tienen que ser juzgados".



LOS IMPUTADOS



Recuerda la agencia Derf que por el crimen de Candela, tanto Hugo Bermúdez (56) como Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45) se sentarán mañana en el banquillo de los acusados, y comenzarán a ser juzgados por el delito de privación ilegal de la libertad seguida de muerte.



FISCAL Y POLICIAS



"Esto es el principio. Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tienen que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios que no hicieron nada por buscar a mi hija", sentenció Carola.



Y agregó "mi hija estuvo 9 días con vida y el fiscal Tavolaro y la Policía no hicieron nada por salvarla. Toda la versión inicial fue inventada para ensuciarnos a mi y al padre de Cande, pero después no pudieron probar nada de eso".