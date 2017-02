Provincia entregó 50% más dinero a las comunas

El envío de fondos de coparticipación de impuestos creció a lo largo del pasado año un 48.06 por ciento, mientras que las transferencias en el marco del Fondo Federal Solidario (también llamado "Fondo Sojero") subió un 30,43 por ciento, de acuerdo a datos aportados desde el Ministerio de Economía de la Provincia.

Si bien hay una ley que obliga a la administración provincial al envío de estos recursos fiscales, desde el Gobierno destacaron que también "obedece a la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de atender los pedidos que realizan los gobiernos locales para afrontar compromisos".

En este sentido, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, destacó que "se han entregado adelantos de coparticipación 2017, que son anticipos ordinarios que se devuelven durante el transcurso del año y también extraordinarios -el plazo de devolución se extiende por un período mayor de tiempo- que distintos municipios y comunas solicitan a la provincia para poder cumplir con sus obligaciones".

Por otra parte, en los primeros 20 días de 2017 se transfirieron fondos por un total de 305.108.208 pesos en concepto de adelanto de coparticipación a diez municipios y comunas (entre los cuales se cuenta Rafaela) que solicitaron asistencia financiera, y se encuentran en trámite las transferencias de fondos a cinco más, totalizando 319.025.183 pesos.

"Además, para atender a necesidades financieras de corto plazo, hemos puesto a disposición de los municipios y comunas el régimen de adelantos financieros transitorios para el ejercicio 2017. Este instrumento que viene funcionando hace algunos años y debe renovarse anualmente, permite a los gobiernos locales solicitar vía web un anticipo equivalente a su coparticipación de la primer quincena de cada mes" manifestó Saglione.

Durante 2016, 49 municipios y comunas se adhirieron al régimen, haciendo uso del sistema por un monto total de 734.251.888 pesos, es decir, un promedio de más de 60 millones por mes. "Esta política se enmarca en la importancia que tiene para la provincia trabajar junto a los municipios y comunas, reconociendo el rol que poseen en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y que pone de manifiesto nuestro compromiso en ayudarlos. No solo se han dado anticipos, sino que además nos hemos puesto al día con los aportes correspondientes al Fondo de Obras Menores, que aumentaron un 93,81 por ciento en 2016", subrayó Saglione.

En el marco del Fondo de Obras Menores, la provincia transfirió a 101 localidades recursos por un total de 77. 718.484 pesos en lo que va de 2017. Entre estas transferencias, 15 se realizaron específicamente para atender necesidades ocasionadas por la emergencia hídrica que afecta a algunas zonas santafesinas. Estos ingresos provinciales que se transfieren a los gobiernos comunales y municipales están integrados por los fondos provenientes de la recaudación impositiva nacional, la recaudación que se genera por Ingresos Brutos, los impuestos de Patente e Inmobiliario y el Fondo Federal Solidario.

Los adelantos financieros transitorios son una herramienta financiera cuyo uso para el ejercicio 2017 fue habilitado a través del decreto Nº 010, firmado el pasado 16 de enero.

El sistema permite a municipios y comunas solicitar adelantos, cuyo monto no podrá exceder del promedio transferido en los últimos 6 meses en concepto de coparticipación y tiene un interés del cero por ciento.

Para poder acceder, los municipios y comunas tiene que adherirse por única vez al régimen mediante una nota dirigida a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas y luego solicitar el anticipo con un antelación de al menos cinco días hábiles al inicio de cada mes.

En tanto, los municipios de segunda categoría y las comunas de la provincia pueden solicitar recursos para la construcción de obras y la adquisición de equipamiento y rodados. Los aportes recibidos tienen el carácter de no reintegrables.