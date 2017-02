Santa Fe presentó excedente fiscal hasta octubre de 2016 Locales 05/02/2017 Redacción En la Provincia, los ingresos aumentaron por encima del gasto público durante los primeros diez meses del año pasado, según sostiene un informe del centro de estudios de Fundación Libertad.

Ampliar FOTO ARCHIVO SAGLIONE. El ministro de Hacienda de la Provincia.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Santa Fe presentó los números provinciales acumulados al mes de octubre: a esa fecha, el total de recursos ascendió a $ 103.523 millones, mientras que los gastos totales a $ 102.502 millones, generando un resultado financiero positivo de $ 1.020 millones destacó un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad. Tal como viene transcurriendo a lo largo del año, esto muestra una mejora significativa con respecto al año anterior, cuando para el mismo período el resultado fue negativo y equivalente a $ 3.551 millones, considera el trabajo.

"Este proceso ocurre principalmente por un crecimiento interanual de los ingresos en torno al 45%, por encima de la inflación estimada, por ejemplo, por el IPC Congreso, la cual para 2016 fue de un 40%, aunque también desde el mes de abril el Estado provincial fue licuando el gasto al mantenerlo creciente por debajo de la tasa anualizada de inflación", subraya.

En este sentido, el CISE considera que "el incremento de los ingresos percibidos se dio a causa de una mayor recaudación impositiva, tanto de la misma provincia por Ingresos Brutos como lo percibido vía coparticipación desde Nación -donde la devolución del 15% que antes iba a financiar ANSES resultó clave-, con aumentos interanuales para ambas partidas del 46%".

El informe advierte que desde febrero de 2013 el total de gastos fue en ascenso por encima de la tasa de la inflación estimada por el IPC Congreso, lo que fue deteriorando las cuentas públicas, especialmente desde un año más tarde, en febrero de 2014, cuando los ingresos dejaron de crecer por encima de aquellos, generando un déficit de $1.665 millones. Este proceso se acentuó en 2015 cuando el nivel de gastos creció nuevamente más que proporcionalmente que los ingresos y la inflación, mostrando un resultado provincial anual negativo de $ 3.551 millones.

Tras pasar cerca de dos años generando un gasto total que fue en aumento por encima de los recursos, a partir de diciembre de 2015 esta ecuación comenzó a revertirse, remarca el centro de estudios que depende de la Fundación Libertad, con sede en Rosario el evaluar la gestión de Gonzalo Saglione en el Ministerio de Economía de la Provincia. "Primero, los ingresos tuvieron un repunte a causa de un incremento más que sustancial de los tributos nacionales y provinciales, y por otro lado, el nivel de gastos se mantuvo decreciente en términos reales, a tal punto que a partir de abril de 2016 los mismos se estuvieron por debajo de la inflación. En ese sentido, para el período analizado, los ingresos crecieron 8,3 puntos por encima de los egresos", expresa.

Asimismo, indica que al desagregar los recursos corrientes se puede observar que los tributos nacionales fueron los que más crecieron en el último año al hacerlo en un 46% anual, ascendiendo a $43.865 millones. Por su parte, los impuestos provinciales hicieron lo propio en un 45% interanual logrando una recaudación por esta vía de $ 24.300 millones. El impuesto a los Ingresos Brutos (46%) y el Inmobiliario (43%) fueron los que mostraron un mayor aumento con respecto a 2015. De esta forma, se incrementa la participación de los primeros dentro del total de recursos tributarios provinciales, al alcanzar con 19.178 millones de pesos el 79% del total.

En el otro lado de la balanza, los gastos totales acumulados al mes de octubre fueron de $ 102.502 millones, desagregados en corrientes con $ 89.560 millones; de capital en $ 7.030 millones, y figurativos en $ 5.911 millones. Tal como ocurre desde hace tiempo, las erogaciones corrientes representan cerca del 90% sobre el total y no hay síntomas para revertir esta cifra. Se observa, así, para este período un incremento interanual de los gastos totales que giraron en torno al 37%, en gran parte debido a los gastos corrientes, que crecieron en la misma proporción.

A su vez, debe destacarse que los gastos de capital no sólo representan un porcentaje casi marginal sobre el total de gasto público provincial, sino que también obtuvo una contracción en términos reales en torno al 6% interanual, pasando de 5.370 millones de pesos acumulados para los primeros diez meses de 2015 a $ 7.030 millones un año más tarde. No obstante, cabe resaltar que en el presupuesto provincial presentado para el año 2017 se estima que el mismo alcance los $ 28.300 millones, que en caso de cumplirse sería un aumento más que importante para dicha partida al representar el 18% sobre el total de gastos.