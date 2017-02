Un duro golpe para el presidente Trump Internacionales 05/02/2017 Redacción SUSPENDEN EL POLEMICO DECRETO MIGRATORIO

LOS ANGELES, Estados Unidos, 5 (AFP-NA). - Una Corte Federal de Estados Unidos suspendió en todo el país el polémico decreto migratorio del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

El juez federal James Robart, de Seattle, otorgó una medida de amparo que cesa temporalmente la orden ejecutiva de hace una semana, en un fallo que la Casa Blanca prometió combatir, de acuerdo con un comunicado del portavoz Sean Spicer.

En un primer informe, Spicer tildó al fallo de "escandaloso", pero una versión actualizada del texto no incluyó ese calificativo. La decisión de Robart es temporal, mientras termina de estudiar el recurso presentado por el fiscal general Bob Ferguson.

"La Constitución prevaleció hoy", expresó Ferguson después de conocer la decisión. "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente", añadió.

El recurso decidido el viernes no es el primero en desafiar el decreto, pero a diferencia de los otros, abarca a todo el país, dando un duro golpe a la medida, que prohibió la entrada de los refugiados sirios por tiempo indefinido y de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.

Ferguson explicó que, técnicamente, el fallo significa que cualquiera con una visa válida tiene el acceso permitido al país. La Casa Blanca "defenderá la orden ejecutiva, que creemos es legal y apropiada", dijo Spicer en el comunicado.

Agregó que el mandatario "tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense". El Departamento de Justicia deberá introducir un recurso cautelar de emergencia para contener las repercusiones de la decisión, con lo que "no queda claro si los agentes fronterizos cumplirán la orden judicial".