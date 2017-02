Cómo solicitar un préstamo Argenta Sociales 05/02/2017 Redacción Leer mas ...

La ANSES recuerda que quienes deseen solicitar un préstamo ARGENTA deberán acercarse a cualquier oficina del organismo con turno previo. Dicho turno se obtiene en www.argenta.anses.gob.ar, sección Quiero mi préstamo ARGENTA, o bien, al número 130.

El día del trámite, el titular deberá presentarse con DNI, elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, siempre y cuando la relación cuota – ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales.

El dinero será acreditado en la Cuenta de la Seguridad Social, es decir, donde cobra habitualmente el haber previsional, en un plazo no mayor a los cuatro días hábiles desde la aprobación del préstamo.

Grupos de pago para este lunes 6 de febrero: Titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminan en 8 y 9. Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 0.

Los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar.