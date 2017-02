Libertad licenció el plantel

La dirigencia decidió otorgarle cinco días de descanso a raíz de la problemática que hay en AFA. Por ahora no hay fecha de reanudación del Torneo Federal A.

Desde el pasado 3 de enero, el conjunto de Danilo Tosello está llevando a cabo la pretemporada con la intención de llegar de la mejor manera al arranque del segundo semestre de la temporada en el Federal A, donde deberá disputar la fase Reválida.

Inicialmente, el torneo se iba a reanudar el 29 de enero. Sin embargo, por los problemas que existen en AFA eso no pasó. De hecho, no volvió el fútbol de 1ra y tampoco de ascenso.

En síntesis, como todavía no hay una fecha prevista para el reinicio, la dirigencia aurinegra le otorgó una licencia al plantel profesional hasta el viernes 10 a la hora 8.