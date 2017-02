Buen debut del Ciclón

No tuvo inconvenientes San Lorenzo en su debut en la Liga de las Américas de Básquetbol, al vapulear el viernes a Bucaneros, de Venezuela por 76-51, en el partido que completó la primera jornada del grupo C de la competencia en el estadio Roberto Pando, de Boedo. En el otro encuentro de la jornada, Hebraica y Macabi venció a Capitanes de Puerto Rico por 82-75.

Como ocurrió en las últimas semanas de Liga Nacional, el ala pivote santiagueño Gabriel Deck fue la figura del conjunto que dirige Julio Lamas y sumó 23 tantos (10/15 en dobles, 1/2 en triples) y 6 rebotes. También hubo una buena tarea del alero Marcos Mata, que terminó con 12 unidades, 9 rebotes y 4 asistencias.

Pese a que el equipo visitante tomó una ligera ventaja (6-4) en el comienzo, San Lorenzo aprovechó el vértigo y la confusión rival para meter un parcial 9-0 y dar vuelta la historia (13-6), con Deck (8 puntos, 2 rebotes) como estandarte. Aun con dudas y flojo en los tiros a distancia (2-9 en triples), el local se las ingenió para sostener la diferencia y terminó 9 arriba ese primer cuarto, con un triple desde casi 8 metros del marplatense Mata (20-11).

En la reanudación, el papel preponderante lo jugó el publico. Cuando el desarrollo se volvió deslucido, impreciso y con fricciones, los 1.800 concurrentes despertaron a un equipo que mostró intermitencias, pero que siguió sosteniéndose en la capacidad atlética de Deck (11) más las apariciones de Mata (7). Así, San Lorenzo sacó una máxima de 18 (57-39) y enderezó la historia.

El técnico Lamas eligió rotar en el último capítulo. El conjunto venezolano ya había tirado la toalla y alcanzó su pico de juego anárquico. El elenco local no sacó el pie del acelerador y edificó un triunfo holgado para alimentar el sueño de un título continental. El vicepresidente Marcelo Tinelli y el arquero del plantel profesional, Sebastián Torrico, entre otros, disfrutaron con el carnaval "azulgrana" dentro del rectángulo de juego.

San Lorenzo jugaba anoche ante Hebraica Macabi de Uruguay, mientras que Bucaneros enfrentaba a Capitanes de Puerto Rico.