“Me terminé yendo, pero no era como lo esperaba”

La salida, sorpresiva, de Walter Serrano de Atlético de Rafaela generó todo tipo de opiniones y presunciones. “Hoy quizás sean más los enojados y es entendible, los respeto”, analiza el mediocampista en virtud a la opinión que pueden tener los hinchas de la ‘Crema’.

“Me voy siendo el capitán, en una situación complicada para el club pero esta chance no sé si se me va a dar en otro momento; no pasa por no querer estar en Atlético, estuve en todo momento”, confiesa en diálogo con Radio El Espectador de nuestra ciudad el ahora jugador de Godoy Cruz de Mendoza.



- Hoy, ya con el paso de algunos días, ¿qué sentís con tu salida de Atlético?

- Más tranquilo, felicidad y tranquilidad más que todo ya que fue una salida difícil. No la esperaba y hoy por hoy con la familia ya en Mendoza y casi un mes que estamos acá, de pretemporada la verdad que feliz. Recibí muchísimos mensajes de aliento y de gente que es hincha de Atlético de toda la vida, valorando el sacrificio y esto lo toman como un premio al esfuerzo que tuve a lo largo de mi carrera como también hubo gente que me ha insultado y se debe sentir molesta. Hay de las dos partes, cuando pase más el tiempo va a ser distinto.



- Fue una salida sorpresiva para todos…

- No era esperado, se dio porque tuve una posibilidad más que buena para mi carrera, un objetivo distinto que por ahí nunca había tenido la posibilidad de jugar como es una Copa Libertadores y concreta porque me llamó el técnico, ni es que fui ofrecido ni nada. Me llamó el técnico estando en vacaciones, me comunicó su interés su idea de juego y eso me convenció.



- ¿Por qué se complica tu salida?

- Yo tenía un arreglo de palabra, a mí se me terminaba el vínculo en diciembre. Había arreglado con Eguiazu (Carlos), de confianza, que si me llegaba a salir algo que podía ser mejor iba a ser así, firmé antes de terminar el año para no ocupar cupo. No se cumplió la palabra que habíamos hablado, se metió Hugo Issa en el medio para tener algún beneficio, si bien mi salida no era en el momento adecuado la situación y la chance se me dio así, yo no busqué nada, estaba muy feliz, jugando y me sentía muy importante siendo el capitán. Es algo que me llegó, no sé en qué otro momento me podría llegar una situación así.



- ¿Tu enojo a qué se debe, porque terminaste yéndote?

- Si pero tuve que renegar, tuve que dejar sueldos, premios, perdí mucho dinero. Se hizo más complicado de lo que pensaba, tuve la mala suerte que me robaran dos veces, si bien me terminé yendo no era como yo lo esperaba y creía que me lo merecía.



- Pasa por el acuerdo de palabra que tenían.

- Claro, yo les venía comentando que tenía una posibilidad de irme a Grecia, pero pusimos como prioridad que termine el torneo y nunca hablé de plata, firmé por esa confianza que tenía, a lo mejor si vos me decís ahora no lo haría otra vez, pero bueno, me decepcioné. Por todo lo que he vivido en el club y me he brindado esperaba un gesto, había pasado que 6 meses atrás era prescindible y Carlos (Eguiazu) me dijo que si quería el pase me lo daban en ese momento, y ahora la situación cambia, ya está.



- ¿Pensás que el tema de los robos viene de la mano con tu salida?

- No, no pero mientras se demoraba todo también recibía amenazas en el teléfono, como mensajes buenos también, pasó eso en mi casa dos veces, perdí muchísimo dinero con tanto sacrificio que hemos realizado. Me pareció todo muy injusto y complicado y no creo haberlo merecido, siempre di la cara, jugando bien o mal, tuve predispuesto en todo momento en el club y me pareció un tanto injusto pero son situaciones que hay que pasarlas. Me hace ruido y me parece raro porque de los 12 años que estuve me he ido de vacaciones y nunca me había pasado nada. También pasa, en Rafaela hay robos también.