La obra de la 34 se encamina a transformarse en "autopista" Locales 05/02/2017 Preocupación entre los productores de la región por el impacto hídrico de la Variante Rafaela.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN MARCHA./ Los trabajos en el tramo ubicado entre Rafaela y el cruce de Angélica mantienen un buen ritmo.

Si bien aún no hay demasiadas precisiones sobre las características de la obra, y todavía se trabaja en los estudios preliminares del nuevo proyecto, la ruta nacional 34 se encamina a transformarse en una autopista. Lo que desde hace años viene planificándose como autovía, finalmente terminará incorporando mayor complejidad y, por estos días, ha comenzado a instalarse la denominación de "autopista" al momento de referirse a la futura vía.

Esta semana, fue el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien en su paso por el territorio provincial, aseguró que Santa Fe será la provincia "que más obras recibirá de la Nación durante los próximos años".

En ese sentido, el mandatario enumeró, entre otros proyectos, la ampliación en "autopistas" de las rutas nacionales 33 y 34, además de la avenida Circunvalación y los planes de hábitat para recuperar barrios marginales. "No podemos seguir ignorando los problemas de la gente, y eso va a permitir que Santa Fe produzca más trabajo, desde lo humano, lo social y lo económico", destacó.

La mención del Presidente no parece haber sido casual y guarda consonancia con lo que habían adelantado en el mes de diciembre el actual diputado nacional Omar Perotti. En diálogo con LA OPINION, el rafaelino había anticipado la incorporación de puentes elevados en los accesos de Susana y de Lehmann. También dijo que otros de los agregados que le dará el carácter de autopista, se producirá en la vinculación de la ruta 13, cerca de Sunchales, donde también se trabajará en una circunvalación.

Esta ampliación del proyecto, que determinará una mayor seguridad vial para la circulación de la traza, ya que se evitarían los cruces al mismo nivel, podrían demandar más etapas de trabajo. De todas maneras, no se descarta que en 2017, un año electoral, haya inauguraciones parciales en los trayectos con ejecución avanzada.



PREOCUPACION

POR LA VARIANTE

Esta semana, la obra de la ruta 34 fue noticia además porque se convirtió en uno de los focos de preocupación que marcaron los productores de la región en la última reunión con el ministro de Infraestructura, José Garibay.

Durante la reunión desarrollada en Presidente Roca, y mientras se analizaron las obras necesarias para contrarrestar la emergencia hídrica, los productores marcaron un llamado de atención con respecto a la Variante Rafaela, la obra de circunvalación que se extenderá hacia el oeste de la ciudad.

Concretamente, y tal como informó LA OPINION, se pidió revisar el proyecto ejecutivo de la obra, y poder constatar que están incluidos los puentes y alcantarillas necesarios para garantizar que la Variante no se convierta en dique, y obstruya el paso de toda la masa hídrica de los campos de la región hacia su pendiente natural.

Por lo pronto, Garibay dijo que la Provincia debe aún autorizar las obras y se comprometió a acercar los planos en el próximo encuentro que, en principio, se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en Vila.