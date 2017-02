Se juega la tercera fecha del Hexagonal

El seleccionado argentino Sub 20 enfrentará este domingo al local Ecuador en busca de un triunfo que lo posicione cerca de conseguir una de las cuatro plazas para ir al Mundial de la categoría que se disputará en Corea del Sur, en un partido de la tercera jornada del hexagonal final del Campeonato Sudamericano.

El encuentro se desarrollará desde las 22.30 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico Atahualpa, de la ciudad de Quito, con transmisión de la señal de cable TyC Sports.

Argentina, defensora del título, suma 3 unidades y se ubica en la tercera posición del hexagonal final tras la victoria por 2-1 conseguida sobre la hora en la última presentación frente a Colombia (fecha 2) y debido a la goleada en contra por 3-0 ante Uruguay de la primera jornada. Una hipotética victoria ante Ecuador dejaría al séxtuple campeón mundial de la categoría a un paso de conseguir uno de los cuatro boletos para el Mundial, mientras que en caso de rescatar un empate o sufrir una derrota obligaría a Argentina a tener que vencer en los encuentros venideros para no depender de nadie.

Para medirse ante el país anfitrión, el entrenador del combinado nacional, Claudio Ubeda, no podrá contar con el mediocampista Tomás Belmonte, ya que deberá cumplir una fecha más de suspensión (no pudo estar ante Colombia), según informó la Conmebol, debido a la expulsión sufrida ante Uruguay.

Con respecto a la probable alineación titular para intentar conseguir el segundo triunfo consecutivo de la ronda final, Ubeda podría repetir el mismo once inicial que se impuso en la fecha pasada ante los "cafeteros" aunque tampoco sería extraño que recupera la titularidad Ramiro Macagno, arquero de Atlético de Rafaela, en lugar de Cambeses.

En la próxima jornada (cuarta) de la ronda final, Argentina se medirá frente a Brasil, mientras que Ecuador lo hará ante Colombia. El hexagonal final de Campeonato Sudamericano de Ecuador 2017 entrega cuatro boletos rumbo al próximo Mundial de la categoría, a disputarse en Corea del Sur, desde el 20 de mayo al 11 de junio del presente.

Previamente estarán jugando Brasil vs Venezuela (18 hs) y Colombia vs Uruguay (20.15 hs).

Las Posiciones: Uruguay 6, puntos; Venezuela 4; Argentina 3; Brasil 1; Colombia 1; Ecuador 1.



Probables formaciones:



Ecuador: José Cevallos; Kevin Minda, Joel Quintero, Feliz Torres y Pervis Estupiñan; Renny Jaramillo, Jordan Sierra, Joao Rojas y Bryan Cabezas; Washington Corozo y Hernán Lino. DT: José Rodriguez.



Argentina: Facundo Cambeses; Nicolas Zalazar, Cristian Romero, Juan Foyth y Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar y Julián Chicco; Tomás Conechny y Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martinez. DT: Claudio Ubeda.



Estadio: Olímpico Atahualpa de Quito.

Hora: 22.30 (hora de Argentina).

TV: TyC Sports.