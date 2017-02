El Ministro Contigiani pide cerrar las importaciones de llantas por un año Locales 05/02/2017 Redacción ANTE EL POSIBLE CIERRE DE MEFRO WHEELS

Tras conocerse la posbilidad del cierre de la fábrica de llantas nacionales Mefro Wheels, cuya sede está en la localidad de Rosario, el Ministro de la Producción Provincial, Luis Contigiani, pidió públicamente el cierre de las importaciones de llantas durante un año para que la sucursal de la empresa alemana siguiera funcionando.

De acuerdo al diario Rosario/12, la situación de los trabajadores, que habían decidido resignar sueldos para continuar con la producción, entró en un cono de sombras porque las terminales nacionales que este año habían pedido 600.000 ruedas decidieron cancelar por completo la demanda, sumando más preocupación respecto a la continuidad de las fuentes laborales. El viernes, el titular de la cartera de la Producción junto a su par de Trabajo, Julio Genesini, mantuvieron una reunión con dirigentes de la UOM para seguir analizando las alternativas que quedan y así poder encontrar una solución al conflicto.

Previo a la reunión que mantuvo con los representantes del gremio metalúrgico, el ministro Contigiani utilizó ayer las redes sociales para renovar sus críticas al gobierno nacional por la situación de la fábrica de llantas ubicada en la zona sur, la única del país. "No hay ninguna política por parte del Gobierno Nacional frente a Mefro Wheels donde peligran 170 trabajadores. Esto es la Política!!!", posteó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Seguidamente, el titular de la cartera productiva provincial escribió: "Propongo cerrar por un año el ingreso de llantas importadas al país para que Mefro Wheels Alemania no cierre la planta de Mefro Wheels Argentina". De esta manera, Contigiani elevó la apuesta, exponiendo sin medias tintas cuál fue la causa que generó la crisis en la fábrica, generando mucha incertidumbre en los trabajadores.

Por la apertura de las importaciones, fogoneada por el gobierno nacional, la casa matriz alemana decidió no continuar invirtiendo en la planta rosarina. A fin el año pasado, transfirió las acciones a un fondo buitre alemán, y por si eso fuera poco, pasó a venderle directamente a las terminales nacionales aprovechando la coyuntura.