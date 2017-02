Bullrich rechazó las críticas de Evo Nacionales 05/02/2017 Redacción LEY DE MIGRACIONES

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la política oficial sobre la negativa a recibir en el país a extranjeros con antecedentes y rechazó las críticas del presidente boliviano, Evo Morales, al afirmar que "la ley es la misma que tiene Bolivia".

"La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual para las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos, [que] no son bienvenidas", sostuvo la funcionaria nacional.

La exdiputada defendió el decreto que modificó la Ley de Migraciones y en referencia a los dichos del mandatario boliviano, negó que haya una política contra las colectividades de países limítrofes.

"Nunca antes como el año pasado hubo la cantidad de visas que se han dado en la Argentina para ciudadanos bolivianos y paraguayos. Las colectividades bolivianas y paraguayas están aceptadas, eso está claro", subrayó.

La titular de la cartera de seguridad señaló que los cambios introducidos "no tienen nada que ver con la migración, sino con la delincuencia".

De esta manera, el Gobierno volvió a desestimar las críticas de Evo Morales, quien anunció que la próxima semana llegará a Buenos Aires una misión especial encabezada por el canciller del vecino país, Fernando Huanacuni, con el objetivo de analizar el posible impacto en la colectividad boliviana del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

"Va a viajar a la Argentina una comisión a la cabeza de la Cancillería, con algunos ministros y el presidente del Senado, para ver a nuestros hermanos en la Argentina y conocer cuál es el problema que tienen. Nuestros hermanos en la Argentina no son delincuentes, narcotraficantes. Más bien buscan cómo mejorar la situación económica familiar, pero también aportando al desarrollo del hermano pueblo de la Argentina", había afirmado el mandatario boliviano Evo Morales.