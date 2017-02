El pueblo que vivió con nombre erróneo Locales 05/02/2017 Redacción EDUARDO O'BRIEN, EN BUENOS AIRES

Ampliar FOTO ARCHIVO O'BRIEN./ Está ubicado a 47 kilómetros de Junín, en el partido bonaerense de Bragado.

Un pueblo de la provincia de Buenos Aires vivió 73 años con el nombre equivocado y el error fue salvado esta semana a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que reglamentó la ley aprobada a fines del año pasado por la Legislatura.

Se trata de O'Brien, una localidad de 2.500 habitantes ubicada a 47 kilómetros de Junín, en el partido bonaerense de Bragado. Si bien originalmente había sido fundado en 1909 como "Eduardo O'Brien", en 1943 pasó a llamarse "General O'Brien". Por confusión o con intencionalidad, el cambio había logrado consolidarse. Al menos hasta ahora.

El pueblo está conducido por un intendente de Cambiemos, Vicente Gatica. Sin embargo, el proyecto para la restitución del nombre pertenece a una ex diputada del Frente para la Victoria, María del Carmen Rivas. La iniciativa fue retomada por otro diputado justicialista, Avelino Zurro.

De acuerdo a las investigaciones históricas locales, en junio de 1943, bajo la presidencia del Gral. Pedro Pablo Ramirez, las fuerzas armadas de la época rebautizaron el nombre de la estación de trenes del lugar agregando la palabra "General". Y ya nadie se la quitaría.

El General Juan Thomond O’Brien, fue un ilustre irlandés que acompañó al General San Martín en su Campaña Libertadora. Posteriormente también se destacó en diversas facetas de su larga y fecunda vida como hacendado, empresario, diplomático en más de ocho países sudamericanos.

Precisamente en las últimas semanas, se rindieron homenajes en su nombre en la Legislatura de Mendoza, y posteriormente se depositaron sus restos en El Plumerillo. Un reconocimiento del pueblo de Mendoza, en ocasión del bicentenario del inicio de la Campaña de los Andes.

Pero aunque tal vez lo hubiera merecido, no guarda ninguna relación con el nombre del pueblo bonaerense. Eduardo O'Brien, por el contrario, es el nombre del fundador y dueño de las tierras donde se emplazó la estación que dio vida a esta localidad.

Juan Isidro Quesada y Juan Ramón D’Angelo, autores de "O’Brien en la Historia. Crónicas de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires”, explicaron: "los militares trataron de militarizar todo lo que caía bajo sus ojos”. O'Brien no fue la excepción. Los gobernantes de facto, sin averiguar quién era Eduardo O'Brien ni el por qué del nombre (…) a la estación le agregaron el ‘General’ para honrar al General Juan O´Brien (…) que nada tenía que ver con quien había andado por estas tierras, pues ni parentesco tenían”.

Hasta ahora, el pueblo había trascendido por ser el lugar de nacimiento de uno de los ídolos contemporáneos de River: Fernando Cavenaghi. Con esta historia, también se conocerá como el lugar que, durante años, rindió homenaje a otro hombre, por el solo hecho de llevar el mismo apellido que su fundador.