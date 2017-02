Barcelona goleó y se acerca al Real

Luis Suárez no jugó y Lionel Messi descansó la última media hora de partido, pero otra genialidad del astro argentino fue suficiente para que el Barcelona derrotara ayer por 3-0 al Athletic de Bilbao.

El equipo de Luis Enrique no brilló, pero cosechó los tres puntos gracias a los goles de Paco Alcácer, Messi y Aleix Vidal a los 18, 40 y 67 minutos, respectivamente, y alcanzó las 45 unidades en la tabla clasificatoria de la liga española, donde ocupa el segundo lugar con tres puntos de ventaja sobre el tercero, Sevilla.

El Real Madrid sigue líder con 46 unidades, aunque su partido contra el Celta de Vigo por la 21ra fecha fue suspendido por problemas climatológicos (temporal azotó la región de Galicia), según informó el alcalde de la ciudad de Vigo.



Toda la fecha 21: Sábado: Málaga 0- Espanyol 1, Barcelona 3- Atl. Bilbao 0,

Atlético Madrid 2- Leganés 0, Valencia 0- Eibar 4. Hoy: 08.00 Sevilla - Villarreal, 12.15 Sp. Gijón - Alavés, 14.30 Real Sociedad -Osasuna. Lunes: 16.45 Granada - Las Palmas. Suspendidos: Deportivo - Betis y Celta vs Real Madrid.