Esperanza: un rayo incendió la estación transformadora y dejó la ciudad sin luz Locales 05/02/2017 Redacción El incendio comenzó a las 8 y tardó tres horas en ser extinguido por tres dotaciones de bomberos. Los daños en la Estación Transformadora fueron totales.

Ampliar FOTO @SecEEnergiaSF SECUELAS. Así quedaron los equipos tras el incendio.

La ciudad de Esperanza se vio severamente afectada, luego de que un rayo ocasionara un incendio en la Estación Transformadora de esa localidad (sobre la ruta provincial Nº 6), dejando sin suministro de energía eléctrica a toda urbe, así como también a otras localidades del departamento Las Colonias (Recreo, Frank y Progreso, que fueron rápidamente abastecidas mediante un enlace con la estación de Nelson).

Los daños fueron totales sobre la línea de 13.200 vatios y no se lamentaron víctimas ni heridos. La Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe -conducida por la esperancina Verónica Geese- anunció cerca de las 19 que la Empresa Provincial de la Energía había puesto en funcionamiento la Estación Transformadora Móvil en Esperanza. Al cierre de la edición (para las 22), se estimaba que se rehabilitaría el servicio para la zona delimitada por las calles Rafaela, Janssen, Ruta 70 y Lehmann. Aunque recién en la jornada de hoy se retomaría el servicio completamente y hasta se estimaba que se completaría el lunes.

Como consecuencia de esto, la Provincia se hizo presente a través de Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil, quien se reunió con el senador departamental Rubén Pirola y con la intendente de la vecina localidad, Ana María Meiners, en el marco de la Junta Municipal de Protección Civil, para definir los pasos a seguir. Se determinó solicitar un refuerzo en materia de seguridad y priorizar el servicio de energía a los hospitales y sanatorios. El propio gobernador Miguel Lifschitz se comunicó telefónicamente para trasladar su voluntad de brindar todos los medios disponibles para salir del mal momento lo más rápido posible.

La tormenta no generó grandes consecuencias en nuestra ciudad (ver aparte). Pero desde las 8 de ayer, comenzaron las dificultades en la Planta Transformadora de la EPE de Esperanza. Cuando el personal llegó al lugar, advirtió el incendio y se dio aviso a los Bomberos Voluntarios, que debieron actuar con dos dotaciones de Esperanza más una de Franck para poder controlar el incendio, que dejó daños totales al lugar.

De acuerdo a lo informado por los técnicos consultados por el portal de noticias Esperanzadiaxdia, la causal del mismo sería una fuerte descarga eléctrica producida en el lugar. El incendio, que comenzó a las 8, tardó tres horas en ser extinguido.

Las instalaciones dañadas son tableros que atienden los transformadores que están ubicados en toda la ciudad. Se intentará colocar una instalación provisoria y con grupos electrógenos atender lugares sensibles de Esperanza como el Hospital Público y lugares de prestación de servicios esenciales.

El vocero de EPE Hugo Ceré confirmó que “los daños son de gravedad” y que ya se está desarrollando el “plan de contingencia” diseñado para estos casos: “La primera medida ya se tomó y es el envío de una estación transformadora móvil y de generadores para abastecer a los clientes sensibles, que son las instituciones públicas y los efectores de salud. No vamos a poder dar electricidad a toda la ciudad de Esperanza”.

Ceré detalló que hacia el final del sábado se restablecería el servicio en algunos sectores, y que el suministro estaría normalizado en su totalidad recién en “un día o dos”, de acuerdo a declaraciones realizadas a una radio de Santa Fe.