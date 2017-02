No afectó la red de agua Locales 05/02/2017 Redacción Leer mas ...

Lo que hasta hace un tiempo era verdadero problema para Rafaela, esta vez no lo fue. El corte de energía en Esperanza, que abarcó la zona de los pozos de captación de agua que abastecen el acueducto que llega hasta nuestra ciudad, no afectó el suministro local de agua potable.

Así lo confirmaron a LA OPINION de la Sucursal de Aguas Santafesinas SA (ASSA). La empresa aseguró que el trabajo en la zona de captación estuvo garantizada a través de grupos electrógenos. Si bien desde las 14 comenzó a restablecerse una parte del servicio, hasta últimas horas de ayer todavía seguían funcionando.

De todas maneras, ASSA considera que la reciente ampliación de la planta de ósmosis inversa permite darle mayor previsibilidad al sistema, a punto tal que (ayudado por la ausencia de calor) la cisternas permanecieron en sus máximos niveles.



EPE LOCAL ENVIO AYUDA

Ante el inconveniente en Esperanza, la Sucursal Rafaela de la Empresa Provincial de la Energía confirmó a LA OPINION que enviaron un equipo generador y una cuadrilla de trabajo a la vecina localidad.

En cuanto a las consecuencias en nuestra ciudad, solamente una rama trajo aparejados inconvenientes en el suministro eléctrico.



25 MM Y 52 KM/H

El jefe de Gabinete del Municipio, Dr. Eduardo López, confirmó que no hubo inconvenientes en nuestra ciudad. "Solamente se denunciaron algunas ramas caídas y calles anegadas", dijo el funcionario local a LA OPINION.

Hasta las 15, se habían precipitado 25 milímetros y durante la tormenta la Estación Meteorológica registró vientos de 52 km/h. Según López, hubo "pocos reportes" vinculados a caídas de cables de la EPE y Telecom, así como también de postes inclinados, tanto de telefonía como de iluminación. En cuanto al anegamiento de las calles, se observaron dos de importancia: en Av. Brasil y Av. Roque Sáenz Peña y entre esta última vía, Mitre y Triunvirato. "Enviamos cuadrillas para limpiar las bocas de tormenta que estaban obstruidas y rápidamente se desagotó el agua", dijo López.