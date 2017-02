"Hay lugar absolutamente para todos" en Cambiemos Nacionales 05/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, resaltó que en las próximas elecciones legislativas "con todos los cargos que están en juego, hay lugar absolutamente para todos", aunque ratificó que si no hay consenso "está habilitada la herramienta de las PASO".

"Está todo en evaluación, todavía no hay ninguna definición respecto de los nombres propios que van a ir a cada una de las candidaturas. Hay muchas decisiones operativas por tomar distrito por distrito", sostuvo el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.

El funcionario nacional resaltó que el objetivo de la alianza Cambiemos es "llegar lo más ordenadamente posible a cada una de las provincias, es decir con listas de consenso que representen la voluntad de cambio que expresa la ciudadanía".

En ese sentido, auguró que no habrá problemas a la hora de cerrar las listas, ya que se pondrán en juego una gran cantidad de puestos legislativos y algunos ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal.