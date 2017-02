Argentina sigue con vida en la Copa Davis Deportes 05/02/2017 Sergio Boschetto Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS SERGIO BOSCHETTO TITANES. Carlos Berlocq y Leo Mayer festejan la épica victoria argentina en el partido de dobles. FELICES. Mayer, Daniel Orsanic y Berlocq durante la conferencia realizada en Parque Sarmiento.

En un partido con todos los condimentos y, más de cuatro horas de juego, Carlos Berlocq y Leo Mayer le ganaron 6-3 6-3 4-6 2-6 y 7-6 (9-7) a los italianos Fabio Fognini y Simeone Bolelli y pone una luz de esperanza para la jornada de este domingo en Parque Sarmiento. Un dato a tener en cuenta, el equipo argentino nunca pudo dar vuelta una serie que perdía 0-2.

La dupla italiana era la favorita por los pergaminos, pero el corazón, la garra y el tenis de Charly y el Yacaré pudieron más y desataron una fiesta fenomenal en Parque Sarmiento, y este punto en dobles abre la puerta para poder dar vuelta la serie.

Será muy complicada, el Capitán del equipo argentino sabe que los soldados con que cuenta, la mayoría está entre algodones. Seguramente será la jornada con mayor afluencia de público y el aliento se hará sentir como este sábado.



MUY CAMBIANTE

Los dos sets ganados por un doble 6-3 no hacían predecir el sufrimiento del final. El partido arrancó parejo, quizás con mejor imagen los italianos, que tuvieron su momento para quebrar y fallaron en concretarlo. Argentina la tuvo con el marcador a su favor 4-3 sacando los tanos, falló Fognini, en ese momento de mal humor, se puso 5-3 y con el saque de Berlocq consiguió el set.

Esto hizo que se soltaran más los jugadores argentinos, el correntino logró más regularidad; en la misma proporción comenzaban a equivocarse Fognini y Bolelli y con esta realidad el segundo fue otra vez 6-3 para el equipo nacional.

En el tercero llegaron hasta el 4 iguales, cada uno con su saque, aciertos y equivocaciones, hasta que apareció un poco en su dimensión Fognini, falló Berlocq con su saque y los italianos tuvieron su oportunidad en el game siguiente para llevarse el set por 6-4.

En el cuarto rápidamente los italianos consiguieron una importante ventaja de 4-1 y los fantasmas comenzaron a sobrevolar en la cancha; fue prácticamente un trámite para que se llevaran el parcial 6-2 e igualar el partido.

Las palpitaciones al ciento por ciento y la gente que comenzó a jugar su partido en el quinto set.

Era evidente la tensión dentro de la cancha; comenzaron bien los argentinos quebrando el saque de Bolelli y ganando el propio para ponerse 2 a 0. Pero falló Berlocq y los italianos rápidamente llegaron a la igualdad.

Berlocq y Mayer tuvieron el primer match point cuando Italia sacaba 4-5 pero no lo cerraron. Y llegó la muerte súbita, donde Orsanic y sus muchachos tuvieron cuatro match point cuando se pusieron 6-2 y otra vez fallaron. Italia tuvo uno, la mandó afuera Fognini, hasta que llegó el saque abierto de Mayer sobre el revés de Fognini y una derecha perfecta que dejó parado a Bolelli, logrando achicar la diferencia en la serie.

Algarabía total y la esperanza de poder lograr revertir la historia en los dos singles que se jugarán hoy en un estadio repleto en el Parque Sarmiento.



LA CONFERENCIA

* "En estos momentos estoy pensando en todo lo vivido, que fue muy emocionante, Leo y Charly nos regalaron un partidazo, la lucha y el amor que pusieron en la cancha, hicieron que se me cayeron algunas lágrimas" (Orsanic).

* "Lo que vivimos en Zagreb es histórico y va a quedar siempre dentro de nosotros, pero ahora estamos en otra temporada y en otra serie" (Orsanic).

* "Nosotros pensamos en lo nuestro, seguramente Berlocq jugará el primer partido del domingo -por hoy- y a partir de ahí se verá; ellos tienen la opción de poner a Fognini tanto en el cuarto o quinto punto, así que veremos, nosotros tenemos la opción de Mayer o Pella" (Orsanic).

* "Ustedes quieren que me emocione de nuevo, no tengo muchas palabras para describir lo que hicieron, enorme… increíble puede ser la palabra más cercana para hablar de ellos, era una parada muy importante, lindo pero difícil" (Orsanic).

* "Es sencillo de explicar porque esto es tenis, vos estás arriba dos sets, bajás el rendimiento, los otros suben y se complica… eso es lo que pasó, lo que hay que destacar es la entrega y el compromiso que tuvimos con Leo y afortunadamente lo pudimos sacar adelante y ganar el punto jugando con mucho corazón" (Berlocq).

* "Con mi físico en este momento tengo un poco de temor con las piernas, pero tengo tiempo para la recuperación" (Mayer).

* "Estoy bien, la verdad que jugué un poco ayer (por el viernes), otro ratito hoy (risas); nosotros entrenamos muchas horas diarias, es bastante normal, creo que voy a estar bien, soy un creyente que con la adrenalina se va todo, así que voy a seguir pensando eso" (Berlocq).

* "De mis partidos anteriores con Lorenzi tengo mis conclusiones, fueron dos juegos totalmente diferentes; el primero sobre polvo de ladrillo, donde venía jugando toda la temporada, le gané en tres sets, con lo cual me sorprendí un poco, lo del US Open no lo tengo en cuenta porque fue en otra superficie y nunca encontré mi nivel en todo el partido" (Berlocq).