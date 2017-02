Pese a que le costó, Ben Hur sacó una ventaja en el final Deportes 05/02/2017 Mario Cabrera Luego de un mal primer tiempo, el elenco de Gustavo Barraza levantó un poco su nivel en el complemento y jugando con un hombre de más, le pudo ganar a Tiro Federal 1 a 0 anoche en el Parque en el partido de ida por la Copa Argentina. Emir Izaguirre, de cabeza, le dio la victoria al Lobo, que el martes en Rosario buscará la clasificación a la próxima instancia. Mal arbitraje del polémico árbitro cañadense Leandro Bottoni.

Ver galería 1 / 4 - FOTOS M. LIOTTA EN EL MEDIO. Gastón Palma domina el balón en una de las acciones del partido. El volante no gravitó y tuvo que ser reemplazado. EN LAS ALTURAS. El defensor Ricardo Marin, uno de los refuerzos del Lobo, no tuvo un buen desempeño en la última línea. HIZO LO QUE DEBIA. Ben Hur se hizo fuerte en el Parque e irá a jugar la revancha en Rosario con cierta tranquilidad. POCO FUTBOL. Franco Rodas hizo poco en gestión ofensiva y fue otro de los que jugó un flojo partido.

Ben Hur cumplió anoche con lo que tenía que hacer e hizo lo suyo, que era ganar este primer partido como local ante el joven equipo de Tiro Federal de Rosario por la fase preliminar de la Copa Argentina. Y más cuando no se juega del todo bien, el gol del final de Izaguirre fue un desahogo para el equipo, ya que pudo volver a convertir en un partido oficial luego de haberse quedado sin gol en los últimos 4 partidos del último Federal B, donde le terminó costando el ascenso. Y en parte, lo de ayer fue una continuación de lo anterior, porque la falta de gol sigue siendo una grave falencia que deberá resolver el DT de cara al futuro. De todos modos, de tanto ir e insistir, la BH lo pudo ganar a 3’ del final cuando tenía un hombre de más como para ir a jugar la revancha el martes a Rosario con algo de tranquilidad.

En relación al desarrollo del trámite, fue todo parejo en el inicio. Hubo mucha lucha en el medio, pero los dos con intenciones claras de atacar, aunque sin demasiado peligro en los arcos debido a que ambos buscaban más por arriba que por abajo. En la BH no aparecían las individualidades del medio hacia arriba, como Matias González, Palma y Rodas, mientras que Izaguirre, solo en los metros finales, se debatía entre los centrales visitantes. Esto hizo que Muslera no tenga casi demasiado trabajo.

Igualmente, a los 18’ de partido, la más clara fue para la visita a través de un remate cruzado de Martínez que alcanzó a desviar al córner el bueno de Cordero. Marín tenía algunas complicaciones con la marca del peligroso Martínez, de buen trabajo en ataque en Tiro.

Con el correr de los minutos, los rosarinos se plantaron de contra y el local empezó a inclinar la cancha a su favor, aunque sin crear peligro en el área rival. Igualmente, las imprecisiones en los dos equipos a la hora de manejar el balón eran el común denominador del juego, que se hacía chato, monótono y muy aburrido.

Ya cuando el primer tiempo se moría, un centro al segundo palo de Muslera casi se convierte en gol, pero el arquero rosarino, en gran reacción, salvó su valla cuando parecía que el balón se le metía.

Y en una de las últimas, Pavetti le cometió infracción a Rollo, que le había ganado las espaldas en un avance de la visita, y a la salida del tiro libre ejecutado por el propio Rollo al corazón del área, el cabezazo de Fabello se fue besando el segundo palo de Cordero.

El segundo tiempo se inició con los mismos protagonistas, pero sin variar las acciones del trámite, que continuaba siendo parejo, trabado y ahora con muchos roses.

Sobre los 11, Mati Gonzalez envió un buen centro de izquierda a derecha al medio del área para Izaguirre, que la paró con categoría pero que luego no pudo definir ante el asedio de los centrales visitantes. 5’ más tarde, otra vez González, esta vez metido en el área contraria, la hizo toda bien, pero con Muslera ya vencido, definió un tanto incómodo al segundo palo, desaprovechando una clara chance de gol para el Lobo. Barraza, por su parte, empezó a realizar variantes y puso un delantero más con el ingreso del Juani Weiseen por el inexpresivo Rodas.

Por contrapartida, los pibes de Tiro, lejos de meterse en su propio terreno, también seguían apostando a la victoria. Y tras un centro de Acevedo, Rollo, en soledad dentro del área, se perdió el primero de manera increíble al definir por arriba del travesaño.

Posteriormente, tras una jugada aislada, Ghergo fue a trabar fuerte ante Besaccia y Bottoni le sacó la roja al defensor visitante (también se debió haber ido expulsado el defensor de Ben Hur por una acción similar con Rollo), con lo cual el panorama se le empezaba a simplificar al dueño de casa. Casi al mismo tiempo, el Negro introdujo un par de cambios ofensivos en busca del triunfo (ingresaron Caballero y Carrizo por Plama y Rodas), tratando de aprovechar el hombre de más. Igual, el Lobo siguió siendo pura impotencia y nerviosismo en gestión ofensiva, ante un Tiro que ahora sí aguantaba el empate como podía, con uñas y dientes metido en su terreno.

En la parte final, Izaguirre asistió por derecha al Laucha, que libre de marcas definió mal en otra buena chance desaprovechada en el local. Y a 3 del final, cuando parecía que todo terminaba sin goles, el santafesino González hizo una buena maniobra individual por izquierda y tras un certero envío aéreo al área chica, Izaguirre se elevó más alto que todos y con un cabezazo goleador al segundo palo le dio la tan ansiada y esperada ventaja a Ben Hur, que pudo quedarse con los primeros 90’ de manera trabajosa y un tanto sufrida, para el delirio de los jugadores y el cuerpo técnico. La BH se pudo al fin sacar la mufa de no poder convertir e hizo los deberes, que era ganar como local más allá de que no pudo imponer en cancha su mejor jerarquía de equipo. Igual, aún no hay nada definido y todo se definirá el martes en Rosario.