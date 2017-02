El buen ST de González Deportes 05/02/2017 Redacción Leer mas ...

Si Ben Hur lo ganó, en parte fue gracias al buen segundo tiempo de Matías González (7), que levantó su nivel y fue determinante a la hora de desequilibrar. En los pies del santafesino nacieron las opciones más claras y el gol, precisamente, que tras un desborde suyo y un centro certero, concluyó en el cabezazo goleador de Izaguirre (6), que lo salvó el tanto del triunfo, luego de un partido flojito. También Cordero (6) respondió con seguridad cada vez que tuvo que entrar en acción. El resto no cumplió con las expectativas.



POCA GENTE

Tal como se preveía, teniendo en cuenta el día y el horario del partido, no hubo un buen marco de público en el Parque. Lo bueno fue que el estadio, que está en un muy buen estado, no sintió la lluvia de la mañana sabatina.



SE DEFINE EL MARTES

El próximo martes 7, desde las 17, se disputará el partido de vuelta en el barrio Ludueña de Rosario. El árbitro será el santafesino Enzo Silvestre. Hay que destacar que en caso de que la BH avance de ronda, volverá a jugar el próximo sábado 11 y el martes 14.