Lanús goleó a River en la Supercopa Deportes 05/02/2017

Ampliar FOTO NA LAUTARO ACOSTA. Puso en marcha el categórico triunfo del equipo "Granate".

Lanús fue contundente y supo aprovechar todas las opciones que le dio River para derrotarlo por un inapelable 3 a 0 en el partido que se disputó anoche en un colmado estadio "Ciudad de La Plata" y que le permitió al equipo "Granate" quedarse con la Supercopa Argentina.

El encuentro tuvo un desarrollo vibrante en el primer tiempo, con varias situaciones para los dos, pero el resultado no se movió, dentro de un trámite bastante equilibrado.

Pero en la segunda etapa, Lanús fue desequilibrante, en particular con el aporte de Lautaro Acosta, quien puso en marcha la goleada de los dirigidos por Jorge Almirón, tras capitalizar un rebote en el borde del área y superar con un remate cruzado al arquero Augusto Batalla.

La desesperación del "Millonario" por llegar a la igualdad lo desordenó en su última línea y en una excelente jugada un centro de José Sand fue cabeceado a la red por el ingresado Nicolás Pasquini para empezar a liquidar el pleito.

Con diez minutos por jugarse, River ya no tuvo respuestas y el último gol llegó gracias a un penal -¿estaba afuera del área?- de "Pepe" Sand, que lo gritó con todas sus fuerzas en el que pudo haber sido su último encuentro vistiendo la casaca de Lanús.

Por momentos, una lluvia torrencial cayó sobre la capital bonaerense, pero en esta oportunidad el piso del estadio "Ciudad de La Plata" soportó a la perfección y el juego se pudo completar con absoluta normalidad.

Lanús terminó ganando sin atenuantes, pero con una diferencia que fue demasiado abultada teniendo en cuenta la paridad que se observó en buena parte del cotejo. River, que luego de su consagración frente a Rosario Central en la Copa Argentina buscaba un nuevo trofeo bajo la conducción de Marcelo Gallardo, terminó inclinándose ante un rival que supo golpear en los momentos clave y que mereció el reconocimiento del técnico y de los futbolistas riverplatenses en el momento de realizarse la entrega de premios.

Una vez más, Lanús demostró tener un plantel de jerarquía, sin la necesidad de concretar incorporaciones de jugadores de alta cotización. Con su potencial le alcanza y sobra. Ya lo exhibió frente a Boca, hace poco tiempo. Anoche, el que lo sufrió fue River, en un partido a suerte y verdad por la Supercopa Argentina, que se tiñó de "Granate".



LOS DETALLES

Dirigió el internacional Germán Delfino y los equipos presentaron estas alineaciones:

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el segundo tiempo: 24' Lautaro Acosta (L); 35' Nicolás Pasquini (L) y 43' José Sand (L), de penal.