Le pidió que no sea ''alcahuete''

El secretario general del Sindicato de los Trabajadores de las Estaciones de Servicio e integrante del triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña, aseguró anoche que la medida de fuerza convocada para el 7 de marzo por la central obrera "no es un paro político", y afirmó que el movimiento obrero llegó a esta situación "porque el Gobierno apaña a los empresarios".



"La movilización del 7 de marzo no es un paro político. Llegamos a esta situación porque el Gobierno apaña a los empresarios y los acuerdos no se cumplen", declaró Carlos Acuña.



El gremialista, uno de los tres líderes de la CGT unificada, rechazó las críticas de Nicolás Dujovne -ministro de Hacienda- y aclaró que el paro recientemente acordado por la central obrera "no es político".



Y agregó "sino que saquen un DNU para postergar las elecciones, así nadie hace política".



Acuña, además de calificar al ministro de "alcahuete" le pidió que se ocupe de "resolver los problemas de la economía".



"Esta siendo alcahuete del gobierno mal. Le está diciendo al Presidente (Macri) que está todo bien, y no está todo bien. Que le vayan a preguntar a la gente si la plata le alcanza", sentenció Acuña de acuerdo a Diario Registrado.