Rafaela hará punta en la renovación del arbolado

Muy interesante, y además seguida por una masiva asistencia, fue la exposición realizada ayer por la mañana en el salón verde del municipio por parte del especialista en arborismo Carlos Anaya, quien estuvo acompañado por el intendente Luis Castellano, y la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso.

Se recuerda que las dos fuertes tormentas que afectaron a Rafaela a comienzos del año, hicieron que el gobierno local deba repensar el verde urbano y las forestaciones de la ciudad. En este marco, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, junto con diversas áreas municipales, están definiendo los lineamientos para el diseño de un plan de adaptación del arbolado urbano al cambio climático.

Dentro de este contexto, entre las medidas iniciales se contó con la visita de este profesional, que además de la disertación mencionada, realizó una recorrida por diferentes sectores de nuestra localidad, acompañado por personal de la Secretaría de Servicios Públicos y otros funcionarios, para conocer el estado de situación y los aspectos críticos de las arboledas.

"Hoy hicimos una recorrida para ver el estado de los árboles, las especies y ver en qué condiciones están y ver alternativas para que el impacto de determinados eventos climáticos se minimice", refirió Anaya en declaraciones a la prensa. "Partimos de la premisa de que el árbol seguro no existe; los árboles, ante determinadas velocidades del viento, aún los más sanos, no tienen seguridad", prosiguió. "La idea es tratar de trabajar en alguna selección de especies y prácticas de manejo para minimizar los riesgos, identificar y tener en claro la importancia que tiene el árbol en la ciudad, y el aporte ambiental que genera", detalló. "No podemos decir que para lograr un riesgo cero hay que sacar todos los árboles; lo que tenemos que hacer es tratar de que el arbolado haga su aporte ambiental, que minimice el impacto que puedan tener determinados efectos en el crecimiento y tratar de mantenerlo en la forma más segura posible", amplió.

Algo que debe destacarse especialmente es que nuestra ciudad será pionera en esto de la renovación del arbolado de la planta urbana, como es la renovación de especies, la extracción de ejemplares y las metodologías de poda a implementar, ya que no existe ningún antecedente en el país sobre un tema de esta naturaleza, que podría servir de apoyo para ir implementando las medidas en estudio, o bien otras a copiar.

Por lo tanto, este plan que se está implementando en la ciudad, acorde a las exigencias derivadas del cambio climático, con estas fuertes tormentas que estuvieron muy cerca de ser huracanes -la primera de ellas tuvo vientos de 110 kilómetros por hora, cuando con 118 kilómetros ya puede calificarse como huracán-, podría llegar a convertirse en modelo para ser tomado por otras ciudades. Tal como Rafaela lo fue en muchas otras iniciativas, entre ellas la del relleno sanitario, el que vino a ser observado por especialistas de numerosos municipios.

"En cuanto a especies que son poco recomendadas para la ciudad -sostuvo Anaya-, tenemos que partir de que hay un axioma básico en la arboricultura, que es plantar el árbol correcto en el sitio correcto; no podemos hablar de especies malas y de especies buenas, sino que depende de en qué situación la vamos a plantar: no es lo mismo seleccionar un árbol para una alineación que para un espacio verde público", especificó.

El intendente Luis Castellano, por su parte, afirmó que "a partir del cambio climático y de esta frecuencia con la cual están sucediendo fenómenos meteorológicos muy fuertes en la ciudad (no nos olvidemos que hemos tenido cuatro eventos en un lapso de tiempo inusitado para la historia de la ciudad), estamos trabajando en una agenda de corto plazo pero también en una de mediano y largo plazo".

"El cambio climático nos pone ante un cambio de paradigma, y el arbolado público es parte de esa nueva visión; otra cuestión son los grandes eventos al aire libre con concurrencia masiva de personas y la necesidad de tornar más eficientes las alertas a corto plazo por las tormentas; también, el cableado que realizan las empresas que prestan servicios públicos, porque muchos inconvenientes ante los eventos meteorológicos tienen que ver con dichas instalaciones; y más a largo plazo, la arquitectura, fundamentalmente la resistencia de los materiales constructivos al viento, que es un tema que hoy en Rafaela debe comenzar a tenerse en cuenta de manera habitual", enumeró.

"Hemos trabajado mucho, durante los últimos 20 años, en una política de estado apuntada a una fuerte inversión en desagües; por eso la infraestructura respondió muy bien en ese sentido; pero debemos, además de profundizar dicha línea de trabajo, sumar un componente nuevo al agua: el viento", subrayó el titular del Ejecutivo.