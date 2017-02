EPE trasladará los mayores costos por subas de Nación Locales 04/02/2017 Redacción La Empresa Provincial de la Energía dio a conocer que a los aumentos del 15% -que ya corre desde enero- y 19,1% -desde marzo-se le sumará otro de un 6 o 7 por ciento por los incrementos anunciados desde la Nación. Esto representaría $35 mensuales para una familia tipo. Pero el segundo incremento será mucho mayor y aún no tienen los cálculos hechos.

Al igual que pasara en 2016, la Provincia le trasladó a los usuarios los mayores costos que debe pagar luego de los anuncios de incrementos en los precios mayoristas de energía eléctrica. En una primera parte, rondará unos $35 mensuales para una familia tipo. Sin embargo, esto no termina allí: habrá una segunda etapa de aumentos, que será mucho mayor, y que todavía no tienen los cálculos hechos.

Recordemos que el pasado 31 de enero, el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, anunció un nuevo aumento en los precios mayoristas de la energía eléctrica para todo el país. Esto se enmarca en la política de quita de subsidios iniciada por el gobierno nacional en febrero de 2016.

En tal sentido, la resolución 20/2017 del gobierno nacional, dispone un incremento de aproximadamente un 37%, pasando el precio mayorista para usuarios residenciales de $320 MWh a $400 MWh a partir de febrero.

Y, como pasara el año pasado, la decisión de la Empresa Provincial de la Energía no es absorber ese mayor costo, sino trasladarlo a los usuarios. "El incremento del insumo básico de la EPE, trae como consecuencia un aumento que representa alrededor de $35 mensuales promedio en la tarifa final para nuestros usuarios residenciales más representativos, que son quienes consumen bimestralmente entre 300 y 500 kilowatts-hora", indicaron voceros de la EPE en declaraciones publicadas por el diario Uno de Santa Fe.

Pero, el gerente general de la EPE, Marcelo Cassin, admitió al diario El Litoral de Santa Fe que el aumento que ha anunciado la compañía estatal cubre sólo una parte de la suba de la energía eléctrica en el nivel mayorista.

“Es un cálculo para la facturación que debemos emitir a partir del 10 de febrero, y que comprende el impacto del precio para la primera etapa” de la quita de subsidios en generación y transporte, dispuesto por el gobierno nacional.

“La resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación se publicó hace horas y recién estamos trabajando en los cuadros tarifarios de febrero”, expresó respecto de las causas por las que se divulga sólo una parte del impacto final que tendrán las medidas nacionales.

El ingeniero Cassin dijo que cuando se presente el aumento en marzo a nivel nacional, la EPE deberá analizar nuevamente el impacto en las tarifas finales que pagarán los usuarios. Y expresó que entonces habrá otro aumento.

Ante otra consulta, el gerente indicó que no se ha hecho un cálculo respecto del segundo aumento en el valor del megavatio y también sostuvo que aún no se puede estimar -en pesos- el impacto del aumento del insumo, ni siquiera del primero.

Si cuando a nivel nacional se cobra $80 más, la Provincia termina cobrando mensualmente $35 al usuario promedio, cuando en marzo pase a cobrar $240, sólo hace falta multiplicar por 3 el costo que repercutirá en la boleta de los santafesinos. Pero, no termina allí: para marzo estaba previsto otro incremento de la EPE, del 19.1%. Los cálculos avizoran un panorama escalofriante para el futuro de los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia.