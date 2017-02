Faenamiento en Rafaela Policiales 04/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO E. ARMANDO UNA VEZ MAS. Así aparecieron los animales esta mañana.

Por 8va. vez en 12 meses, Adolfo Williner se encontró con uno de sus animales faenados en la mañana de ayer. En diálogo con LA OPINION, el trabajador dijo que "ya no sabemos más que hacer", al encontrar la escena que describe esta foto.

El mismo ocurrió en el establecimiento Armando SA de nuestra ciudad.

"No hacemos más la denuncia porque es una tomada de pelo. Creo que les afecta más si la gente empieza a enterarse de lo que nos pasa", dijo Williner muy enojado con las autoridades, que parecen no encontrar respuesta.



SECUESTRO CAJA REGISTRADORA

En el transcurso de diciembre de 2016 se registró un robo en un comercio sito en calle Bollinger de nuestra ciudad, y la víspera efectivos de la Seccional 13ª secuestraron una caja registradora. Fue, de acuerdo a lo aportado a LA OPINION en forma extraoficial, en el contexto investigativo del referido hecho contra la propiedad que en un allanamiento realizado en una vivienda de calle Champagnat al 500, se recuperó la caja registradora malhabida.

La misma fue entregada a su propietaria, a la vez que prosigue la acción policíaca a fin de la detención del autor material del referido ilícito.