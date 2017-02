Argentina, sin margen Deportes 04/02/2017 Redacción Está 2 a 0 abajo con Italia. Guido Pella no pudo ante Paolo Lorenzo en el primer partido de la serie de Copa Davis frente a Italia, el marcador de un triple 6-3 lo dice todo. En el segundo partido, el reemplazante de Fognini, Andrea Seppi le ganó a Charly Berlocq 6-2 6-1 1-6 y 7-6 (8-6). En el mediodía de hoy, Argentina deberá ganar para seguir con vida, caso contrario a jugar el repechaje en septiembre. Orsanic definió que el dobles sea Berlocq-Mayer, Italia todavía es una incógnita.

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA NO PUDO. Carlos Berloq cayó en el segundo punto ante Seppi. Italia quedó 2 a 0 arriba luego del primer día de acción. SIEMPRE PRESENTE. Diego Maradona alentó al equipo argentino en todo momento.

El calor y la humedad no faltaron a la cita en Parque Sarmiento. El público, en cantidad, estuvo lejos de lo que uno pretendía en una presentación argentina, luego de conseguir la Ensaladera de Plata. ¿Motivos? Se pueden esgrimir varios: la época del año, la no presencia de Juan Martín del Potro y Federico Delbonis, la cercanía del logro obtenido, el costo de las entradas.



PRIMER PUNTO

Muy superior Paolo Lorenzi (43) desde la primera bola en juego, hasta la última. Enfocado, preciso, certero y fino a la hora de definir puntos importantes. La contracara fue Guido Pella (84), un concierto de errores, en el tenis se lo titula errores no forzados, nunca encontró el partido y cuando su rival falló, nunca lo pudo aprovechar. Un dato revelador, el italiano quebró en una oportunidad sobre cinco posibles, el bahiense tuvo cuatro, no pudo cristalizar ninguna. Cuando el partido estaba 4-2 a favor de Lorenzi, Pella tuvo tres oportunidades de quiebre, no pudo usufructuar ninguna.

El segundo set comenzó perdiendo el saque el hombre de Bahía Blanca, desde una de las cabeceras lo alentaba, fiel a su estilo Diego Maradona. Tampoco pudo encontrarle la vuelta al partido, si bien quebró una vez, el italiano lo hizo en tres oportunidades.

En el tenis y más de una vez en Copa Davis se produce un cambio inesperado, esta no fue la ocasión, el tercer set fue un calco de los dos anteriores. Una victoria sin contratiempos para Paolo Lorenzi.

Una de cal y otra de arena, porque cuando los semblantes en la cancha no eran los mejores, se conoció que Fabio Fognini, la figura de la visita, se bajaba por un problema de gastroenteritis, esa fue la información oficial, entonces a la cancha Charly Berlocq (81º) y Andres Seppi (68)



SEGUNDO PUNTO

En la parte final del partido de Pella, se conoció que Fabio Fognini (48) no jugaba por problemas estomacales, Andrea Seppi (89) iba en su lugar para enfrentar a Charly Berlocq (90). En los papeles no dejaba de ser una buena noticia.

Claro que una vez comenzado el juego, eso pasó al olvido, una verdadera lección de tenis brindó Andre Seppi para ganar los dos primeros sets por 6-1 y 6-2. El marcador habla de una diferencia abismal en el juego, fue todo del italiano. Pero siempre se dice que en el tenis siempre puede pasar algo imprevisto, en el tercer set, cuando todos esperaban el mazazo final, resurgió el hombre de Chascomús y ganó el tercero por 6-1. El cuarto tuvo todos los condimentos, Seppi sacó 5-4 para ganar, ahí quebró Berlocq, llegaron al al tie-break, emotivo por donde se lo mire, porque el argentino levantó 3 match point, no los aprovechó Seppi, sí en el cuarto y punto final para el segundo partido.



PELLA Y LAS RAZONES

DE LA DERROTA

*El mérito fue de él, porque fue muy inteligente desde el principio al ver que yo cometía errores, además estuvo sólido todo el partido, intenté bajar mis equivocaciones, pero no pude hacer mucho.

*Fue un partido raro, es la primera vez que me toca sentirme incómodo en Copa Davis, al intentar forzar más mis tiros, seguí generando errores.

*Es la primera vez que me pasa, a veces en el circuito tenés estos partidos que no son buenos, pero con el correr de los puntos los podés modificar, hoy no se dio, él erró muy poco, me puse más nervioso, de manera fundamental cuando no pude aprovechar las oportunidades de quiebre, todas estas cosas te van debilitando mentalmente, esto me tiene que servir para aprender.

*La actuación de Seppi no puede sorprender a nadie, es un jugador consolidado en el circuito, no veo mucha diferencia entre él y Fognini, los dos están acostumbrados a jugar en el más alto nivel

* Lo que estoy seguro es que la vamos a pelear hasta el final, conociendo las dificultades que tenemos

*Si bien nunca jugué de local, lo hice siempre afuera con argentinos, no me afectó en nada jugar acá, tengo que pensar en positivo y prepararme si tengo que jugar el domingo.

*Es muy personal de cada jugador, por mi experiencia siempre que terminé de jugar una serie, siempre me costaba volver al circuito, pero en todo momento estoy a disposición del capitán, porque siento una energía especial.



EL DOBLES

Si el tiempo lo permite, se anuncia lluvia para Capital Federal, comenzará a partir de las 12. El capitán argentino, confirmó en conferencia de prensa que el dobles lo jugarán Leo Mayer y Charly Berlocq, originariamente el compañero de Mayer iba a ser Schwartzman. Por el lado italiano, si Fabio Fognini está recuperado, es una fija que haga dupla con Simone Bolelli (459).



EL DIEGO DE LA GENTE

La idolatría está intacta, no cambia. En cualquier contienda deportiva donde juega la celeste y blanca y que el ex capitán de la Selección llegue para apoyar, el público le hace sentir su cariño, su amor incondicional, que está fuera de toda discusión. El, se engancha con esto y alienta como uno más. Es Diego, el que siempre dejó todo de lado para jugar por su selección. Y eso la gente no lo olvida y le estará eternamente agradecido.