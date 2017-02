Atacan a militares en la galería del Louvre Internacionales 04/02/2017 Redacción UN HOMBRE CON UN MACHETE

Ampliar FOTO AFP-NA PARIS./ Luego del ataque, hay alerta máxima en la capital francesa.

PARIS, 4 (AFP-NA). - Un hombre armado con "al menos un machete" atacó este viernes a militares al grito de "Allahu Akbar" en la turística galería comercial del museo del Louvre de París, antes de resultar gravemente herido de bala por uno de ellos.

"Visiblemente" se trata de un "ataque terrorista", declaró el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve. "Debemos ser prudentes pero es la información que tengo", agregó.

Hacia las 10H00 de la mañana local (09H00 GMT), un hombre "se abalanzó sobre policías y cuatro militares" uniformados que patrullaban la zona, profiriendo amenazas y gritando "Allahu Akbar" (Dios es el más grande), indicó el jefe de la policía de París, Michel Cadot.

Uno de los militares disparó "cinco balas", hiriendo gravemente en el vientre al agresor, que fue trasladado al hospital, precisó. Uno de los militares resultó herido levemente en la cabeza.

El agresor "llevaba al menos un machete y quizás otra arma" así como "dos mochilas", que "no contenían explosivos", agregó el prefecto. Un segundo hombre con un "comportamiento sospechoso" fue detenido, dijo Cadot, sin dar más detalles.

Desde Malta, donde asiste a una cumbre de la Unión Europea, el presidente François Hollande calificó el ataque de "agresión salvaje" y elogió "la valentía" de los soldados. La fiscalía antiterrorista de París abrió una investigación.



ZONA ACORDONADA

El incidente se produjo en el Carrusel del Louvre, la galería subterránea del famoso museo de París que tiene tiendas y restaurantes.

Los visitantes que se encontraban en ese momento dentro del museo, alrededor de 250 personas, fueron confinados en un lugar seguro, según Cadot, y serán evacuados "en pequeños grupos".

Algunos testigos describieron escenas de pánico. "Oímos disparos [...] Salimos. Estamos estresados, hay compañeros llorando", dijo a la AFP un hombre que trabaja en un restaurante del Louvre y que pidió no ser identificado.

"Vimos a los clientes en la sala corriendo y enseguida supimos que pasaba algo grave. Corrimos y salimos fuera, temimos por nuestras vidas [...] Tuvimos miedo, mucho miedo", dijo una de sus compañeras.

La policía acordonó la zona ubicada en pleno centro de la capital e impide el paso de vehículos y peatones. El Louvre es uno de los museos más frecuentados del mundo aunque el número de visitantes cayó un 20% en los dos últimos años.

"Es muy triste y desolador... No podemos dejarlos ganar, es horrible", dijo a la AFP Gillian Simms, una turista británica que visitaba París junto a sus dos hijas.



ALERTA MAXIMA

Francia se encuentra en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que dejó 238 muertos y centenares de heridos desde el 7 de enero de 2015. Militares uniformados patrullan cada día las calles de la capital francesa y sus principales atracciones turísticas.

En enero de 2015, los hermanos Said y Cherif Kouachi penetraron en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo y ejecutaron a 11 personas, entre ellas varios de sus destacados dibujantes.

Diez meses más tarde, un comando yihadista que juró lealtad al grupo Estado Islámico (EI) atacó bares, restaurantes, una sala de conciertos y el estadio nacional de París la noche del 13 de noviembre de 2015, matando a 130 personas.

En julio pasado, un extremista tunecino arrolló con un camión a la multitud que asistía a los fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional del 14 de julio en Niza, en la Costa Azul, matando a 86 personas.

Unos días después, un cura católico fue degollado por dos yihadistas en una iglesia del norte de Francia.

El grupo Estado Islámico, que pierde terreno en Irak y Siria donde autoproclamó un califato en 2014, amenaza continuamente a Francia por su participación en la coalición militar internacional antiyihadista en esos dos países. El EI llamó también a sus simpatizantes a atacar a los "infieles" allá donde sea posible.