“Que esta vez la solución sea de fondo y para toda la región” Locales 04/02/2017 Redacción Daniel Oggero, integrante de la comisión revisora de la asamblea de autoconvocados del Departamento Castellanos, analizó la reunión con Garibay y el resto de los funcionarios. El productor de Ramona afirmó que fue positiva y se mostró esperanzado por la voluntad que muestra el Gobierno de la Provincia.

FOTO ARCHIVO ESCUCHADOS. Los productores y vecinos de la zona lograron que los funcionarios se preocupen por la situación que atraviesan.

Aquello que comenzó como un desahogo fue dando pasos casi institucionales para los productores y vecinos autoconvocados del Departamento Castellanos. Las iniciativas desde el cruce de las Rutas Provinciales 70 y 13 llegaron a conseguir que el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y la cúpula de su cartera en materia hídrica se acerquen a Presidente Roca para hablar con la gente.

Un hecho significativo en tiempos tan difíciles y luego de la inacción evidente de los últimos años, por eso consultamos a Daniel Oggero, integrante de la comisión revisora de la asamblea, sobre la conclusión a la que arribaron. “Si tengo que evaluar la reunión me parece que fue positiva porque en estas circunstancias donde el apuro o la celeridad de los trabajos es lo que apremia, que bajen al territorio a dar explicaciones de lo que están haciendo es positivo. De todos modos hay cosas que hay que seguir trabajando, pero vemos que el compromiso de una solución integral está también de parte de la Provincia. Hay un canal madre que hacer o reestructurar y reformar en algunos lugares, limpiar en otros, que es el Vila – Cululú. Pero también después hay un montón de obras menores o secundarias que van desembocando y que también hay que darle curso. Tenemos que entender que esto lleva su tiempo, que lo que no se hizo en tiempo y forma es pasado y sobre el pasado no podemos volver. Tenemos que arrancar de ahora para adelante y que la solución esta vez sea de fondo y que nos sirva a todos, como región”, afirmó el productor de Ramona.

Todos coincidieron que hay acciones que deben hacerse inmediatamente, dentro de una obra central para la zona. Oggero manifestó que “el reacondicionamiento de viejos puentes aguas abajo, arrancando del Cululú para el oeste, que es lo que indica la lógica. Ya estuvieron trabajando la semana pasada, limpiando un par de puentes. Si empezamos de abajo para arriba también tenemos puentes que hacer, aliviadores, el Vila – Cululú tal como está, está funcionando. No con la celeridad que nosotros quisiéramos. Los puentes datan de 70, 80 años pasados, estos puentes con 5 metros de boca hoy hacen destrucción porque el canal es mucho más ancho. Y si ponemos aliviadores a los costados aceleramos el tiempo de drenaje, pero vamos a complicar aguas abajo.”

Finalmente apelamos a la experiencia de Oggero, hombre de mil batallas por temas de lechería, para graficar el acercamiento inédito que encontraron los productores, espontáneamente, como nunca antes en mucho tiempo se había conseguido. El productor reconoció: “encontramos otra voluntad política, que es la que determina que bajen al territorio. Antes te recibían pero no te recibían en tiempo y forma, hablo de años pasados, no de lo inmediatamente anterior a esto. La gente no toma dimensión de la fuerza que ejerce una asamblea, el poder que puede llegar a tener para negociar este tipo de cosas. En tanto y en cuanto la gente siga apoyando, creo que no solamente vamos a lograr obras hídricas. Se van a lograr caminos, alteos, ripiados, rutas, escuelas, hospitales, montones de cosas. La ruralidad hace años que viene postergada. Si actuamos de esta forma, mediante asambleas, sin banderas políticas, sin banderas gremiales, sin intereses creados. Lo único que pedimos es que se nos den las condiciones para producir. Mientras los campos que estén aptos no se vuelvan a inundar, mientras tengamos caminos para sacar la producción, mientras la salud y la educación funcione en la ruralidad, esto se va a ver reflejado en el largo plazo, obviamente.”