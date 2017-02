Antonio Bonfatti le volvió a cerrar las puertas al PRO

El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Antonio Bonfatti, negó de plano la posibilidad de sumar al PRO al Frente Progresista, porque "la derecha, como está manifestada en cada una de las medidas del gobierno nacional, no tiene cabida dentro de una fuerza progresista" como la que gobierna la provincia de Santa Fe.

"Gobernamos Santa Fe gracias a que existe el Frente Progresista, por tercera vez convalidamos la gobernación de la provincia", enfatizó el exgobernador de Santa Fe en declaraciones al portal Conclusión, y añadió: "En el Frente Progresista no hay espacio para el PRO".

"Las puertas están abiertas a todos los que coincidamos en un proyecto que tenga que ver con la integración del territorio -señaló-, con la inclusión social, con la economía del desarrollo, siempre ligado a nuestras instituciones básicas, a nuestras empresas, a su historia, a su diversidad productiva".

"En las declaraciones de los últimos días en las que el radicalismo ha optado por Cambiemos", indicó Bonfatti, y explicó: "Ellos tendrán que definir cuál va a ser su destino, nosotros vamos a seguir con un proyecto que está abierto a todos aquellos que los quieran integrar".

Finalmente, advirtió. "Si hay un partido que se va, también hay ocho partidos que conforman el frente, hay mucha gente en esta dinámica de la política, de las organizaciones de la sociedad civil, referentes de otros partidos políticos, gente común que no está individualizada con un partido que tiene voluntad de sumarse a un proyecto".



HOMENAJE

El presidente nacional del Partido Socialista (PS), Antonio Bonfatti, junto a referentes de ese espacio político, encabezó ayer en Rosario, el homenaje por el 17° aniversario de la muerte del militante socialista, Guillermo Estévez Boero, encuentro que se realizó en el cementerio El Salvador.

Durante el homenaje, Bonfatti recordó que el fundador del Partido Socialista Popular "dejó huellas", y lo definió como "luchador, perseverante, sacrificado, y estudioso de todas las cosas".

Asimismo, destacó que Estévez Boero "trasmitió siempre la necesidad de buscar la participación de la gente, y practicaba y fomentaba el diálogo", y en este sentido convocó a los socialistas a "seguir el camino y el ejemplo" de Estévez Boero.

También participaron del acto, el gobernador Miguel Lifschitz; el secretario General del Partido Socialista Santa Fe, Enrique Estévez; los diputados nacionales, Alicia Ciciliani, y Hermes Binner; el senador por el departamento Rosario, Miguel Angel Cappiello; la intendenta local, Mónica Fein, y los diputados provinciales, Rubén Galassi, Clara García, Inés Bertero, Joaquín Blanco, Eduardo Di Pollina, y el titular de la Defensoría del Pueblo, Raúl Lamberto, entre otros. (Fuente: La Capital de Rosario)