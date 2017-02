"Es un año electoral y hacen un uso político" Nacionales 04/02/2017 Redacción Es la opinión del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien criticó el paro convocado por la CGT para la segunda quincena de marzo.

Ampliar FOTO NA DUJOVNE./ "La cuestión política está jugando un rol importante".

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, criticó ayer el paro convocado por la CGT para la segunda quincena de marzo y afirmó que "hay sectores dentro" de la central gremial que "hacen un uso político" de las medidas de fuerza, al tiempo que lo vinculó con el año electoral.

"Este es un año político, tenemos elecciones legislativas y dentro de la CGT hay distintos sectores que toman nota de esta situación y hacen un uso político", sostuvo Dujovne y agregó: "No tengo dudas de que la cuestión política está jugando un rol importante de lo que pasa en la CGT".

El Ministro remarcó que hay un "aprovechamiento político" de parte de la CGT al lanzar un paro y acompañar una movilización de los industriales prevista para el 7 de marzo y afirmó que "no coincide" con el diagnóstico económico que hace la central obrera.

Al respecto, aseguró en declaraciones a radio Mitre que "la economía está creciendo, los salarios mejorando y se están creando 20.000 puestos de trabajo formal por mes".

El último jueves, la CGT anunció que el 7 de marzo acompañará a los gremios industriales en una movilización a la sede del Ministerio de Producción, a pocos metros de la Plaza de Mayo, ante la caída de la producción industrial y el ingreso de importaciones que afectan al sector.

También anticiparon que realizarán un paro ese mismo mes frente a lo que consideran un incumplimiento de los empresarios en cuanto al pago del bono de fin de año y los despidos que se registraron en las primeras semanas del año, además de las medidas del Gobierno como la nueva suba de tarifas.



PARITARIAS SIN TECHO

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que el Gobierno no impondrá "un techo" para las paritarias del sector privado, ya que "cada sector sabe lo que puede dar".

"El Gobierno no interviene en las negociaciones privadas. No hay límite ni techo para los ajustes salariales. En el sector

público intervenimos porque tenemos que cuidar los objetivos fiscales", enfatizó.

Ayer, el presidente Mauricio Macri había dicho que el Gobierno está "dispuesto a pagar (salarios por) la inflación, no por encima", y la proyectó por debajo del 20% anual.

En cambio, diversos sectores gremiales pretenden que los acuerdos salariales a cerrarse este año contemplen mejoras del 25%.

Para Dujovne, "hay sectores mixtos donde son paritarios los privados y el Gobierno: por ejemplo los bancos. Por eso distinguiría lo que son las paritarias publicas de las privadas.

Y dentro de lo público, el sector nacional y el provincial. Cada sector sabe lo que puede dar", añadió.