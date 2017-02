Ubeda: el tiro por la culata Deportes 04/02/2017 Redacción REEMPLAZO DE MACAGNO

Ampliar DT UBEDA. Y ahora, ¿quién irá al arco? FOTO ARCHIVO

Tal cual, al DT del Sub-20 que está participando en el Sudamericano en Ecuador, buscando la clasificación para el mundial, con el cambio de arquero le salió el tiro por la culata. Es que después de tener una actuación discreta, podría decirse que a tono con el resto de los jugadores, y sin tener responsabilidad directa en la contundente caída ante Uruguay por 3 a 0, el técnico Claudio Ubeda resolvió sacarle la titularidad a Ramiro Macagno, el arquero de Atlético de Rafaela, para ubicar en ese puesto a Facundo Cambeses, guardavallas de Banfield.

El cambio, al cual el enviado especial del diario "Clarín" calificó de "inesperado", coincidiendo con casi toda la prensa argentina que está cubriendo este certamen, no estaba en los planes de nadie, pues con el mismo, Ubeda no hizo otra cosa que trasladarle gran parte de la responsabilidad al arquero Macagno. Al menos es lo que se deduce, pues no hubo lesión de por medio, sino pura y exclusivamente una cuestión táctica.

Pero el cambio fue como decimos, un tiro que le salió por la culata. Es que Cambeses tuvo una actuación realmente deficiente, dubitativo en todas sus salidas al punto de trasladar al resto del equipo una creciente intranquilidad -es lo que dicen las crónicas-, y además, responsable en el gol, luego de una de esas salidas a medias.

¿Qué hará ahora Ubeda? Si nos guiamos por la anterior actitud es probable que vuelva a ubicar a Macagno como titular, a quien sin embargo le había retirado la confianza. ¿O seguirá con Cambeses arriesgando otra actuación que haga tambalear la clasificación? Un verdadero dilema, generado por el propio inexperto técnico, pues al parecer, como tratando de hallar responsables por la goleada ante los uruguayos lo eligió a Macagno, cuando en realidad había sido sólo uno más dentro del equipo, sin deficiencias notorias.

Esto sucede, aún habiendo sido Ubeda futbolista hasta hace poco tiempo, y conociendo por lo tanto los denominados "códigos de vestuario", esos que evitan "quemar" a un jugador como lo hizo con Macagno. ¿Y ahora?

Tal vez sería oportuno recordar la forma irregular en que el propio Ubeda llegó a este cargo de DT de la selección juvenil, dentro de una AFA en situación de caos directivo, valiendo más el "dedo" y decisión unilateral de un directivo racinguista al momento de decidir, que los proyectos y planes por escrito presentados por otros cerca de 30 técnicos, entre ellos algunos de renombre como el Flaco Menotti por ejemplo. RJA.