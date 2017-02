Siguen operativos de seguridad Policiales 04/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar EN ACCION. Personal haciendo los controles. FOTO UNIDAD V



Continúan realizándose los operativos de seguridad, habiendo sido uno de los mismos en la esquina de calles Donna y 500 Millas, con la participación de personal de la Agrupación Cuerpos y de la Comisaría Primera, lográndose la retención de una motocicleta y la identificación de 18 personas.

Luego se continuó en las calles Ramírez y Aguado, también durante algo más de una hora, participando Destacamento 9 y Agrupación Cuerpos, con identificación de 21 personas -dos de las cuales fueron trasladadas en averiguación de antecedentes-, labrándose 9 actas de infracción y siendo retenida una licencia de conducir por parte de Protección Vial y Ciudadana.

En la intersección de calles Mainardi y Alvarez con actuación de CGI y Motorizada, hubo 15 identificados y 2 traslados en averiguación de antecedentes. Y finalmente en calles Paul Harris y Juan XXIII, se identificaron 24 personas.

ROBO EN VIVIENDA

En horas de la tarde del jueves, más precisamente entre las 18:00 y las 18:45 horas, en momentos en que no quedó nadie en una vivienda de calle Constitución entre el 2400 y el 2500, barrio Tierra de Pioneros, se produjo un importante robo. Para ingresar los malvivientes falsearon el portón del frente y luego forzaron una ventana con un hierro.

Al regresar su propietaria de trabajar se encontró con la desagradable sorpresa y la faltante de una notebook, cámara fotográfica semiprofesional, una depiladora eléctrica Braun blanca, una planchita para el pelo, un taladro de mano y una caja de herramientas.

La información fui divulgada por el portal Rafaela Noticias, agregando que los robos en viviendas de ese sector de la ciudad su producen en forma constante.

ODISEA DE UN

ESPERANCINO

Un vecino de la ciudad de Esperanza, atravesó un riesgoso momento el último sábado cuando su auto se averió, mientras transitaba por la ruta provincial 70. Unos desconocidos lo agredieron y amenazaron con un arma, cuando se acercó a pedir ayuda a unas viviendas cercanas a la ruta. Al grave episodio se suma que, previamente, el conductor intentó comunicarse con la cabina del peaje del corredor vial N° 9, pero nadie le respondió.

De esta manera lo informó ayer El Litoral, agregando que el hombre solicitó reserva de su identidad por razones de seguridad, brindó detalles de lo ocurrido. “A eso de las 20:30, cuando volvía de Santa Fe por circunvalación, el auto me marcó temperatura, me detuve. Pero como me generó inseguridad, le puse un poco de agua y decidí seguir. Tras haber tomado la 70, me marcó de nuevo entonces paré en la banquina”, precisó el hombre.