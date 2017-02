Bertoni: “acciones inmediatas” Locales 04/02/2017 Redacción Leer mas ...

Dialogamos con el flamante Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Ing. Juan Carlos Bertoni, sobre la crisis hídrica que afecta la región. El funcionario analizó que “es una situación crítica, pero de la reunión entre productores y el Ministerio me llevé una sensación positiva. Era necesaria. Se han aclarado una serie de dudas, también hemos receptado comentarios que son extremadamente positivos y esto ayuda a seguir trabajando, profundizando y acelerando algunas acciones en pos de buscar soluciones, que tal vez no van a llegar tan rápidamente como algunos están esperando, pero vamos a hacer todo lo posible para reducir el tiempo de inundación”.

En cuanto a los recursos disponibles y la gran cantidad de proyectos avanzados y por desarrollar, Bertoni manifestó: “Creo que podemos coincidir que la situación hídrica actual no es una situación común, de todos lo meses ni de todos los años. Hemos tenido otros períodos húmedos pero este es excepcional. Es claro que todo tiene un límite, los recursos y demás. Pero hay una decisión clara del gobernador de destinar recursos. Tal vez en este momento no son los recursos sino la necesidad de definir los proyectos, del trabajo integral. Igualmente se están decidiendo algunas acciones en la emergencia que van a contribuir a solucionar algunas cuestiones, hasta de nivel casi dramático a nivel rural, de corto plazo. No se puede pensar que se va a solucionar todo, de golpe, porque eso es imposible. Pero sí hay una decisión de trabajar en acciones inmediatas”.