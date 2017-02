El Rojo va por Gigliotti Deportes 04/02/2017 Redacción INDEPENDIENTE

Independiente realizó una oferta al club Chongqing Lifan, de China, por el préstamo por seis meses del delantero Emmanuel Gigliotti, ex Boca, con quien ya acordó su contrato.

El atacante ex Boca y All Boys se comunicó con el entrenador Ariel Holan, quien está preocupado por la falta de gol del conjunto de Avellaneda y el mal momento futbolístico que atraviesan la mayoría de los delanteros del plantel.

Mientras espera por la respuesta del conjunto asiático otro de los centro delanteros apuntados por los dirigentes del club es Jaime Ayoví, el ecuatoriano que se encuentra en Godoy Cruz de Mendoza.

Por otra parte, se sigue dilatando la firma de Walter Erviti, con quien ya hay acuerdo y quedó en libertad de acción en Banfield por falta de pago, pero el "Rojo" se comprometió a abonar la deuda que el "Taladro" tenía con el volante ofensivo.

El problema es que el conjunto presidido por Eduardo Spinosa quiere además otra suma de dinero y eso está demorando la conclusión de la operación.

En otro orden, el mediocampista Diego "Torito" Rodríguez podría ser cedido a préstamo a Vélez, tras haber quedado relegado con la llegada de Nery Domínguez y ante el interés de Omar De Felippe, director técnico del "Fortín" de contar con el futbolista.