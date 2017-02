Lanús y River se enfrentan por el primer título del año Deportes 04/02/2017 Redacción Desde las 21:30 se miden en el estadio Unico de La Plata.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN LA PLATA. / El "Millo" y el "Grana" definen el campeón de la supercopa argentina.

LA PLATA, 4 (NA). - Lanús y River se medirán hoy en el estadio Ciudad de La Plata en un partido correspondiente a la Supercopa Argentina al que arribaron por ser el ganador del Torneo de Transición 2016 y el campeón de la reciente edición de la Copa Argentina, respectivamente.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30, será controlado por el árbitro Germán Delfino e irá televisado en directo por El Trece.

Lanús, actual campeón argentino, viene de jugar dos partidos amistosos en Chile, donde en el primero perdió ante Colo Colo por 1 a 0 y en el segundo venció al Everton por 2 a 0 con tantos de Lautaro Acosta y Alejandro Silva

El técnico Jorge Almirón puso en los dos encuentros al mismo equipo y para medirse ante River decidió colocar a los once que comenzaron disputando ambos partidos en el país trasandino, el cual no tendrá caras nuevas.



ALARIO EN DUDA



El elenco de Núñez viene de lograr un triunfo ante Boca en el único Superclásico del verano por 2 a 0 con goles de Sebastián Driussi y Arturo Mina, pero el entrenador Marcelo Gallardo aún no confirmó a los once que pondrá para enfrentar a Lanús debido a que aguarda las recuperaciones de Jonatan Maidana y Lucas Alario.

Maidana se entrenó de manera diferenciada por una sinovitis en la rodilla derecha, mientras que Lucas Alario realizó trabajos de kinesiología porque aún no se recuperó de un golpe en la tibia, pero se estima que el defensor llegará en óptimas condiciones al partido y la que está en duda es la presencia del delantero.



Lanús-River



Estadio: Ciudad de La Plata.

Arbitro: Germán Delfino.

Hora: 21:30 - TV: El Trece.



Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri, Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.



River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana o Lucas Martínez Quarta, Arturo Mina, Milton Casco; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Lucas Alario o Rodrigo Mora y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.